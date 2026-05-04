Nur wenige Tage nach dem massiven Fischsterben in der Unteren Lavant infolge eines Störfalls mit Industrieabwasser der Papierfabrik Mondi Frantschach kam es im März auch am Weißenbach, einem Nebenfluss, zu einem Fischsterben. Warum, blieb vorerst ein Rätsel. Jetzt hat die Polizei ihre vorläufigen Ermittlungsergebnisse an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt weitergeleitet, die nun ihrerseits wegen fahrlässiger Beeinträchtigung der Umwelt gegen einen Tatverdächtigen ermittelt.

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Was war passiert? Die Zahl der verendeten Fische lag ersten Schätzungen zufolge im dreistelligen Bereich. „Die Fische wiesen starke Verätzungen an den Kiemen auf“, zitierte Silvia Kostmann von der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg, Abteilung Wasserrecht, einige Tage nach dem Vorfall einen ersten Befund. Als die toten Tiere im Bereich der Wehr in St. Margarethen am 19. März entdeckt wurden, „dürfte das Ereignis bereits zwei Tage zurückgelegen haben“, so Kostmann. „Es wurde offenbar eine chemische Substanz eingeleitet, aber der Verursacher ist noch nicht ausgeforscht.“

Beim Lokalaugenschein mit Polizei und den Wolfsberger Stadtwerken gab der Fischereiberechtigte, Reinhold Gaber, an, dass etwa 250 Meter des Gewässers betroffen seien. „Man weiß nicht was es war, ob wer was reingeschüttet hat“, so Gaber damals, und die Pressestelle der Landespolizeidirektion Kärnten informierte: „Es sind Wasserproben entnommen worden, und jetzt wird nach den Ursachen geforscht.“

Überraschende Ursache

Nun gibt es ein vorläufiges Ermittlungsergebnis zur wahrscheinlichsten – wenn auch überraschenden – Ursache. Dazu die Polizei: „Ein Kanister von rund einem Kubikmeter Fassungsvermögen wurde auf einem Waschplatz ausgewaschen. Darin befanden sich Reste von Nusschalen und -blättern. Daraus haben sich schädliche Algen gebildet. Durch die Verrohrung am Waschplatz sind diese in den Weißenbach gelangt.“ Das hätte den ohnehin schon niedrigen pH-Wert des Weißenbachs gesenkt, also das Wasser saurer werden lassen, sodass es zum Fischsterben kam. Auch Froschkadaver wurden im Bachbett gefunden. Als Amphibien haben diese eine empfindliche Haut, durch die sie unter Wasser atmen.