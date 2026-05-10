Ein Mittwochsmarkt in Völkermarkt ohne die Würste und Grillwaren von Karl „Charly“ Brodnig (58) ist seit 40 Jahren nicht denkbar. Nun wurde der Dürrenmooser, der gebürtig vom Haimburgerberg stammt, von der Wirtschaftskammer Kärnten für 20 Jahre Selbstständigkeit geehrt. „Zuerst war ich in der Fleischerei Miklau in Völkermarkt angestellt und war bereits da am Markt vertreten“, erzählt Brodnig.

Grillwaren und Catering

Seit 20 Jahren bietet der Fleischer nun eigene Grillwaren an und macht auf Bestellung auch Caterings. Seine Arbeit macht ihm auch nach vielen Jahrzehnten noch immer Spaß: „Es ist schön, wenn ich den Leuten mit meinen Waren eine Freude machen kann.“ Unterstützt wird Brodnig von seiner Lebenspartnerin Roswitha Rutter, der Firmensitz befindet sich ebenfalls in Dürrenmoos.

Marktsprecher

Am Mittwochsmarkt ist Brodnig mit einem eigenen kleinen Zelt mit Sitzgelegenheiten vertreten, am freitäglichen Frischemarkt in Völkermarkt verkauft er ebenfalls seine Waren im kleineren Rahmen. Seit einigen Jahren ist er außerdem Marktsprecher für die Fieranten am Mittwochsmarkt. „Bis zur Pension läuft alles wie gewohnt, danach kann ich mir vorstellen, im kleineren Rahmen weiterzumachen – sofern natürlich die Gesundheit mitspielt“, zeigt sich der bekannte Fleischer motiviert.