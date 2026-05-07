Nach der Neu-Zusammensetzung der Abteilungen im Land Kärnten herrschte in der Kärntner Sportfamilie große Unruhe. Der Sport wurde der Abteilung 1 zugeordnet, schien aber nicht in der offiziellen Abteilungsbezeichnung auf.

Der Sportpresseklub Kärnten mit Obmann Marijan Velik und Geschäftsführer Dietmar Triebnig verfasste dazu eine Stellungnahme:

Mit großem Befremden haben wir die neue Strukturreform des Landes Kärnten zur Kenntnis genommen, in der der Sport der Abteilung 1 „Gemeinwohl, Wohnen & Innovationen“ zugeordnet wird – ohne dass das Wort Sport im Abteilungstitel überhaupt vorkommt. Diese Entscheidung vermittelt ein bedenkliches Signal: Der hohe gesellschaftliche und gesundheitspolitische Stellenwert des Sports wird dadurch konterkariert.

Kärnten ist im Schulsport Bundesländer-Spitzenreiter, und unzählige ehrenamtliche Funktionärinnen und Funktionäre tragen mit großem Engagement dazu bei, dass in unseren Vereinen die Olympiasieger:innen von morgen heranwachsen. Diese Menschen verdienen Anerkennung – und keine strukturelle Entwertung durch administrative Zuordnung in einer Abteilung, in der der Sport geradezu unsichtbar gemacht wird.

Die Corona-Zeit hat uns schmerzhaft gezeigt, wie wichtig Bewegung, Teamgeist und Gemeinschaft sind – für Körper, Geist und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Offensichtlich hat die Politik das rasch wieder vergessen. Sport ist kein Nebenthema, sondern Querschnittsmaterie: Er beeinflusst Gesundheit, Bildung, Integration, Generationenarbeit und leistet wesentliche Beiträge zum positiven Image Kärntens – vom Breitensport bis zu Großveranstaltungen mit touristischer Strahlkraft.

Wer Kärnten zukunftsfit machen will, muss den Sport sichtbar und selbstbewusst in den Mittelpunkt stellen – auch auf struktureller Ebene. Alles andere ist ein Rückschritt und widerspricht der Vorbildwirkung, die Kärnten bislang im österreichischen Sportwesen innehatte.

Sport wird wieder sichtbar

Nun ist eine Entscheidung gefallen: Der Begriff ,Sport‘ wird künftig in der offiziellen Bezeichnung der Abteilung 1 geführt, bestätigen Landeshauptmann Daniel Fellner und LH-Stellvertreter Martin Gruber. „Wie bereits angekündigt, haben wir gemeinsam mit der Landesamtsdirektion und der Zentralpersonalvertretung eine eigene Task Force zur Strukturreform eingerichtet. Diese kümmert sich vor allem um die praktischen und personellen Fragen rund um die Umsetzung. In der Task Force arbeiten Vertreterinnen und Vertreter aus den betroffenen Abteilungen, der Landesamtsdirektion, den politischen Büros, der Finanz- und Personalabteilung, der IT sowie der Zentralpersonalvertretung zusammen. Diese abteilungsübergreifende Zusammensetzung war uns wichtig, denn nur so ist gewährleistet, dass alle Anliegen frühzeitig auf den Tisch kommen und in die Lösungen einfließen.

In den vergangenen Wochen sind dabei zahlreiche wertvolle Rückmeldungen eingegangen. Diese Anregungen sind in die überarbeitete Geschäftseinteilung eingeflossen, die in der Regierungssitzung am 19. Mai 2026 zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll. Damit der Übergang in den neuen Organisationseinheiten – der Abteilung 1 (Gemeinwohl, Wohnen und Sport), Abteilung 3 (Sicherheit, Gemeinden und Wasserwirtschaft) sowie Abteilung 4 (Kunst, Kultur und Gesellschaft) – gut gelingt, gibt es in Abstimmung mit den Abteilungsleitungen zwei klare Zusagen an Sie: in jeder betroffenen Abteilung kümmern sich zentrale Ansprechpersonen um aufkommende Themenstellungen und es werden eigene Come-Together-Termine organisiert. Diese Termine sollen Raum geben für Fragen, Anregungen und ein erstes persönliches Kennenlernen im neuen Team.“