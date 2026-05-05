Was haben Fritz Strobl, Thomas Morgenstern, Matthias Mayer, Jasmin Ouschan, Magdalena Lobnig und Lara Vadlau gemeinsam? Sie alle wurden zu Beginn ihrer Laufbahn vom Verein „Kärnten Sport“ unterstützt. „Als gemeinnütziger Förderverein begleiten wir gemeinsam mit unserem Hauptsponsor Kelag sowie der Generali und dem Land Kärnten seit mittlerweile 27 Jahren junge Kärntner Sporttalente aus verschiedensten Disziplinen auf ihrem Weg an die Spitze“, erklärt Obmann Arno Arthofer. Nicht nur Strobl und Co, sondern praktisch jeder Olympiateilnehmer und erfolgreiche Athlet war einmal „Kärnten Sport“-Sportler. „Und vor allem auch internationaler Markenbotschafter für unser Sportland Kärnten.“

Die Unterstützung erfolgt materiell, ideell und organisatorisch. Einerseits wird ein finanzieller Beitrag geleistet. Dazu kommen Serviceleistungen wie Versicherung, Einkleidung (Arthofer: „Alljährlich erhält jeder Sportler Trainingsgewand und Rucksack“), Foto-Shooting, Medienschulung und Trainingsumfeldbetreuung. Als Stützpunkt dient für viele das Olympiazentrum im Sportpark, wo man sich unter Gleichgesinnten austauschen und weiterentwickeln kann.

„Kärnten Sport“-Sportlermeeting. Hinten von links: Andreas Reisinger (Generali), Dieter Mörtl (Präsident Kärntner Landesskiverband), Julia Sciancalepore, Peter Kaiser, Alexander Tarzi (Kelag), Wolfgang Kratzer (Generali). Vorne von links: Hannah Ladinig (Leichtathletik), Heimo Fugger (Radsport), Arno Arthofer, Luca Rauchenwald (Wasserschi). © Kuess

Wie wird man denn „Kärnten Sport“-Athlet?

„Du musst mindestens 15 Jahre alt und Mitglied in einem Kärntner Sportverein einer BSO-anerkannten Sportart sein“, sagt Arthofer. Wichtig: „Du hast Erfolge nachzuweisen und dein Fachverband unterstützt deine Bewerbung mit einer positiven Stellungnahme.“ Aktuell stehen rund 130 Sportlerinnen und Sportler unter Vertrag, von den Beachvolleyballern Jana Zierler und Elias Holzinger bis hin zu Wasserski-Europameister Luca Rauchenwald: „Ich bin äußerst dankbar für die langjährige und verlässliche Unterstützung durch Kärnten Sport und die Kelag. Diese Förderung ermöglicht es mir, meinen Traum als Leistungssportler zu verfolgen und auf internationaler Bühne Spitzenleistungen zu erbringen.“ Mehr Infos unter: www.kaerntensport.net.