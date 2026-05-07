Kulinarischer Nachschub im Grazer Bezirk Puntigam: Im Restaurantgebäude neben dem Cineplexx, wo sich lange Zeit das „BuR – Bar und Restaurant“ und später der „Infinity Club“ befunden hat, ist Ende August das „Mojo“ eingezogen.

„Wir möchten zeigen, dass sich ‚All You Can Eat‘ und höchste Frische nicht ausschließen müssen“, sagt Yingying Zheng über den „innovativen Ansatz“ des Lokals, mit dem man „asiatisches Dining in unserer Stadt Graz neu definieren“ möchte.

Im neu und stylisch eingerichteten Lokal tischt man asiatische Fusionsküche auf, und das in einem All-You-Can-Eat-Konzept – ähnlich wie es auch im Miho in Liebenau und im Sushi Vero bei Kastner&Öhler angeboten wird. Bestellt wird auch hier am Tablet, die Gäste bestellen ihre Favoriten ganz entspannt und zeitgemäß über Tablets direkt am Tisch. Jedes Gericht wird erst nach der digitalen Bestellung frisch zubereitet.

Mehr als 100 Gerichte, von handgerolltem Sushi über würzige Wok-Spezialitäten bis hin zu authentischen Dim Sum und Grillspezialitäten, stehen auf der digitalen Karte, serviert wird es im „Sharing“-Konzept, also mit kleinen Portionen zum Teilen.

Montag ist Ruhetag, geöffnet ist von Dienstag bis Donnerstag 11.30 bis 15 und 17 bis 22.30 Uhr sowie Freitag bis Sonntag 11.30 bis 22.30 Uhr. Weitere Infos auf der Website: mojograz.at