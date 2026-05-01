Ende Jänner war es „Kirby‘s“ am Karmeliterplatz, am 1. April „Indie Burger“ in der Sporgasse. Und jetzt sperrt das dritte Burgerlokal heuer zu: Die „Burger Factory“ in der Leonhardstraße ist schon mit 1. Mai Geschichte, wie man in den sozialen Medien bekannt gegeben hat.

Im Oktober 2023 hatte man das Lokal in den Räumlichkeiten des früheren Traditionslokals „Schwarzer Adler“ eröffnet – als Ableger der ersten „Burger Factory“ in der Feuerbachgasse, die es schon seit 2015 gibt. Auf dieses Stammhaus will man sich nun voll konzentrieren. „Deshalb haben wir uns entschlossen, den Betrieb in der Leonhardstraße zu beenden und den Standort zu veräußern“, gab man in den sozialen Medien bekannt: „Wir wollen unsere Energie bündeln, unser Herzprojekt weiter ausbauen und euch dort noch mehr Qualität, neue Ideen und ein noch besseres Erlebnis bieten“, kündigt man an. Das Stammhaus werde „in nächster Zeit ein kleines Upgrade bekommen“ und moderner und frischer werden.