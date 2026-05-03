Mit Livemusik, mit speziellem Motto – oder einfach einmal zur Abwechslung am Hotelbuffet: Das Angebot für Frühstück und Brunch in Graz kann sich sehen lassen, ganz besonders natürlich nächstes Wochenende zum Muttertag. Jetzt kann man Kipferl und Melange auch zu zwei neuen Brunch-Konzepten genießen: Im Hotel Novapark startet mit dem heutigen Sonntag ein neuer Schlager-Brunch, im Schlossbergrestaurant gibt es ab nächstem Wochenende einen neuen Reggae-Brunch.

„Wer den Tag entspannt beginnt, dem gehört die volle Energie", ist das Motto im Flugzeughotel „Novapark“. Den Auftakt macht am 3. Mai Silvio Samoni, „die Goldene Stimme vom Wörthersee", im Herbst sind dann weitere Termine mit wechselnden Künstlerinnen und Künstlern geplant. Von 10 bis 14 Uhr gibt es das Hotel-Frühstücksbuffet, erweitert mit warmen Speisen und Desserts.

Neu: Reggae-Brunch am Schloßberg

Ganz andere Klänge begleiten das vormittägliche Schmausen am Grazer Schloßberg: Im Restaurant steigt am 9. Mai der erste von zunächst vier „Reggae-Brunches“. „We‘re jammin‘ over the rooftops of Graz“ (in etwa „Wir musizieren über den Dächern von Graz“) heißt es in Anspielung an den bekannten Bob-Marley-Song. Das Buffet wird karibisch inspiriert sein, die Musik kommt vom vielseitigen Musiker 7Ray, der mit Thomas Manhart (Schlagzeug), Valdis Dominiks (Bass) und Valentin Marsaner (Keyboard) „jammt". Für 7Ray auch eine Rückkehr zu seinen Popwurzeln: Er war Mitbegründer der Grazer Band „Tim Tim", die mit „Under the Mango tree“ 1998 einen Hit landete. Seither hat sich der in Graz und Los Angeles lebende Musiker längst einen Namen als Komponist von Filmmusik und Jazzmusiker erarbeitet, sowie als Konzertveranstalter.

Als solcher steht ihm ein arbeitsreiches Wochenende bevor: Am Muttertag-Vormittag (10. Mai) gibt es am Fuß des Schloßbergs, im Schlossberghotel eine neue Ausgabe des „Jazzfrühstück“, am Abend ein Muttertagskonzert im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins – „Hollywood Film Music“ mit dem Prager Filmorchester. Alle Infos auf 7raymusic.com/jazz bzw. 7raymusic.com/klassik.

Musiker 7Ray: Reggae-Brunch in Graz © Kk

Muttertagsbrunch: Das wird geboten

Zum Muttertag ist der Brunch freilich auch eine beliebte Alternative – für alle großen und kleineren Kinder, die nicht selber aufwändig Frühstück richten wollen. Der „Salon Marie“ tafelt am nächsten Sonntag (10. Mai) etwa ein „vielfältiges Brunch-Buffet samt Live-Cooking-Station, hausgemachten Desserts und süßer Überraschung für alle Mamas“ auf. Im Schloss Dornhofen in Vasoldsberg, wo am 31. Mai auch ein Kuba-Brunch aufgetischt wird, gibt es zum Muttertag ein „exklusives Buffet, das die Frische und Vielfalt des Frühlings zelebriert“ – und für Kinder ein Mitmachtheater mit dem Titel „Käfer Karl & seine Marien Mitzi“ samt Basteltisch. Das Hotel „Das Grambacher“ (trotz finanzieller Schwierigkeiten weiterhin geöffnet) in Raaba-Grambach hält ein warmes Buffet samt Schokobrunnen bereit. Der Hügellandhof auf der Schemerlhöhe lässt zum Muttertag gleich ein ganzes „Genussfest mit großer Auswahl“ steigen, Genusshofer in St. Radegund hat ebenso einen „Muttertags-Genussbrunch“ im Programm. Und im Aiola im Schloss in Graz-Andritz heißt es „Brunch trifft BBQ.“ Überall gilt: Unbedingt reservieren!