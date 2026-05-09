Wir schreiben das Jahr 1906: Österreich wird von Kaiser Franz Joseph I. geführt, der in Klagenfurt geborene Robert Musil veröffentlicht seinen ersten Roman und in Le Mans findet das erste Grand-Prix-Rennen statt. Die Autoindustrie nimmt Fahrt auf. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren Pferde aber für die Landwirtschaft in Kärnten unverzichtbar. Wenn ein Pferd ausfiel, bedeutete dies einen enormen Verlust für den Bauern. Umso wichtiger war es, dass man robuste, gesunde Pferde einsetzen konnte.

So kam es, dass 1906 – vor 120 Jahren – mit der Aufzucht von Junghengsten am Ossiacher Tauern begonnen wurde. Es war der erste Junghengstaufzuchthof dieser Art in Österreich. Das Hauptaugenmerk legte man damals wie heute auf Noriker und Haflinger. Kräftige, gutmütige Arbeitstiere für die Landwirtschaft oder das Militär. „Es ist eine Aufzuchtstation für zukünftige Vatertiere, die einzige in Kärnten. Die Pferde können in einer natürlichen Umgebung gesund aufwachsen“, erklärt Marjan Čik, Obmann des Landespferdezuchtverbandes.

Viel Bewegung, Gras und frische Luft

Das bedeutet auch, dass die Pferde eine Herde sein dürfen und nicht in getrennten Boxen untergebracht sind. „Das Rudel hilft bei der Sozialisation. Es ist ein offener Laufstall. Im Sommer sind die Pferde auf der Weide, die auch nicht komplett eben ist. Sie können bergauf und bergab laufen, so wie es ursprünglich war. Es soll sie auf das Leben vorbereiten. Pferde sind Fluchttiere, sie brauchen viel Bewegung, frische Luft und frisches Gras zum Fressen. Die Bedingungen am Ossiacher Tauern sind perfekt“, führt Čik aus. Am Ossiacher Tauern stehen den Pferden zehn Hektar an Weideflächen zur Verfügung. Am Freitag fanden sich viele Interessierte beim ersten Weideaustrieb der Noriker- und Haflingerhengste am Ossiacher Tauern ein. Die 20 Junghengste wurden erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Den Sommer über können sie nun wachsen und gedeihen, ab Herbst wird dann beurteilt, welche Tiere für die Zucht geeignet sind.

Pferde bis nach Südamerika verkauft

Bis nach Patagonien in Südamerika wurden die Kärntner Noriker bereits verkauft. „Noriker werden gerne fürs Wanderreiten genutzt. Sie sind schritt- und trittsicher, gerade auf schmalen Wegen. Sie erschrecken kaum und sind auch für größere Touristen einsatzfähig“, sagt Čik. Beim Kaufpreis für einen Noriker spielen viele Faktoren eine Rolle, man muss aber mit ungefähr 10.000 Euro rechnen. Es wurden aber auch schon Noriker für das Doppelte verkauft. Haflinger sind ab 5.000 Euro erhältlich, man sollte aber eher mit 7000 bis 8000 Euro rechnen.

Im heurigen Jubiläumsjahr wurden vom Land und der Landwirtschaftskammer mehrere tausend Euro in die Sanierung der Aufzuchtstation investiert, der Stall wurde erneuert. Der Ossiacher Tauern wurde 1934 unter dem damaligen Präsidenten Anton Supersberg von der Landwirtschaftskammer für Kärnten mit der Widmung einer bleibenden Förderung der Kärntner Tierzucht angekauft.

Vom Nutztier zum Freizeitsport

Mit etwa einem halben Jahr kommen die Hengste auf die Alm und bleiben dort circa eineinhalb Jahre bis zum Verkauf. Freilich hat sich in den 120 Jahren der Einsatz für die Pferde stark verändert. In Land- und Forstwirtschaft ist die Nutzung eines Pferdes eine Seltenheit geworden. Haflinger und Noriker sind aber beliebte Sport- und Freizeittiere und erzielen oft Bestpreise beim Verkauf. Die heutigen Haflinger und Noriker sind daher etwas schlanker und sportlicher. „Früher war der Schritt gefragt, diese langsame Gangart hat man für die Landwirtschaft benötigt. Die Pferde waren stämmiger und kleiner. Heute wollen wir Pferde haben, die traben und galoppieren können. Der Rassecharakter bleibt natürlich weiterhin erhalten“, sagt Čik. Eine wichtige Aufgabe der Hengstzucht Ossiacher Tauern sei es schließlich auch, dass das wertvolle Erbgut erhalten bleibt.