Während es in den ländlichen Gemeinden noch üblich ist, dass die Gasthäuser sonntags geöffnet haben und nicht nur geöffnet, sondern auch extrem gut besucht sind, wird es immer schwieriger sonntags in den Kärntner Innenstädten ein gutes Restaurant oder ein gemütliches Café zu finden. Wir haben uns in der Stadt Feldkirchen umgeschaut und sind fündig geworden. Auch wenn nicht alle Gasthäuser geöffnet haben, hungrig muss keiner nach Hause gehen. Eine Auswahl des Angebotes.

Zeitig in der Früh, ab 7.30 Uhr, kann man etwa mit einem Frühstück im „KaFe“ in der Milesistraße 11 beginnen. „Wir bieten verschiedene belegte Brötchen an, vegetarisch mit Fisch oder Fleisch, warm oder kalt. Beliebt sind unsere täglich frisch gemachten Mehlspeisen, die gerade sonntags gerne abgeholt werden. Nachmittags ist die Eiskarte sehr gefragt“, informiert Inhaberin Katharina Rabitsch. Der Sonntag zählt zu einem der umsatzstärksten Tage in der Woche. Gerade vormittags sollte besser reserviert werden. Bis zu 120 Stück Torten werden bestellt. „Wir sind froh, dass unser Angebot gut angenommen wird. Dadurch, dass vieles am Sonntag geschlossen hat, ist bei uns die Nachfrage natürlich auch groß. Wobei wir auch unter der Woche gut besucht sind“, sagt Rabitsch, die im Sommer ihr Lokal länger geöffnet haben möchte, nämlich bis 21 Uhr. „Laue Abende kann man auf unserer Terrasse mit einem Spritzer ausgeklingen lassen“, sagt die Gastwirtin. Bei der Frage, ob man sonntags geöffnet haben soll oder nicht, spielt das Personal eine große Rolle. „Da wir ein großes Team haben, können wir uns das gut einteilen, sodass die Mitarbeiter nur jedes zweite Wochenende arbeiten müssen“, schildert Rabitsch.

Calamari bis Gyros

Ebenso ein sehr umsatzstarker Tag ist der Sonntag für die Pizzeria Picobello in der Kirchgasse 20. Mindestens 200 Pizzen werden an einem Sonntag bei der, laut dem Lifestyle-Magazin „Falstaff“ zweitbeliebtesten Pizzeria Kärntens, bestellt. Beliebt sind aber auch die Calamari, die Muscheln oder die Lasagne. „Wir haben seit Anfang an sonntags geöffnet. Wir könnten uns das gar nicht anders vorstellen. Freitag, Samstag und Sonntag sind unsere besten Tage. Dafür haben wir am Montag und am Dienstag Ruhetag“, sagt Pizzeria-Chef Pasquale Sirico. Mediterran geht es am Hauptplatz 6 weiter, dort lädt das griechische Restaurant Mythos auch sonntags zu würzigen Speisen, von Gyros bis Souvlaki: „Uns ist es wichtig sonntags geöffnet zu haben, damit die ganze Familie essen gehen kann. An manchen Sonntagen ist viel los, an manchen weniger. So ist die Gastronomie“, erfährt man im Restaurant.

Asiatische Spezialitäten

Am Hauptplatz 2 ist das vietnamesische Restaurant „Le“ beheimatet. Lethi Kim Phuong hat das Restaurant erst im Vorjahr neu eröffnet. Aufgetischt wird authentische Küche aus dem südostasiatischen Land, das für bildschöne Strände, buddhistische Pagoden und hektische Städte bekannt ist. Angeboten werden etwa gefüllte Frühlingsrollen oder „Pho Ga“, ein traditioneller vietnamesischer Suppentopf mit Hühnerfleisch, Reisnudeln und Bohnensprossen. Spezialitäten aus Fernost erhält man sonntags im Chinarestaurant „Morgenröte“ in der Schillerstraße 12. Neben „Chop Suey“ oder den bekannten „Acht Schätzen“ können auch „Dim Sum“-Teigtaschen oder Sushi bestellt oder abgeholt werden. Nachdem das Restaurant durchgehend am Wochenende geöffnet ist, bleibt es am Montag und am Dienstag geschlossen.

Lethi Kim Phuong (links) mit Reinhard Letzl und Schwester Lethi Kim Yem © Manfred Schusser

Pasta, Pizza, Burger

Feinschmecker kommen auch im Stadtcafé in der 10.-Oktober-Straße 16 auf ihre Kosten. Erst kürzlich wurde dieses von Granit und Blerina Osmani übernommen. Zuvor war Granit Osmanis Vater zehn Jahre lang für seine Gäste da. Angeboten werden verschiedene Pizzen, Pastagerichte, Suppen und Salate. Ebenso angeboten werden Burger, Hausmannskost und Gerichte aus der Balkanküche, wie etwa Ćevapčići.

Das Ehepaar Granit und Blerina Osmani vom Stadtcafé © Manfred Schusser

Streichelzoo und Quadstrecke

Etwas außerhalb, aber dafür besonders kinderfreundlich, liegt der Rangetinerwirt, geführt von Michael Raunig. In der Dietrichsteiner Straße 19 wird traditionelle, österreichische Hausmannskost serviert. Für die Kinder steht eine Erlebniswelt mit einer Quadstrecke und einem großen Streichelzoo bereit.

Ein Erlebnis für die Kinder wird beim Rangetinerwirt geboten © Manfred Schusser

Nur an speziellen Anlässen, nämlich dem Muttertag (Küche bis 14.40 Uhr) und dem 8. Dezember, öffnet der Gasthof Seitner in der Villacherstraße 11. „An diesen beiden Tagen haben wir Sonderöffnungszeiten. Der Sonntag war beim Gasthof Seitner immer schon seit Jahrzehnten der Ruhetag für unsere eigene Familie und die Familien unserer Mitarbeiter“, erklärt Wirtin Christine Berger. Serviert werden typische Kärntner Gaumengenüsse sowie internationale Schmankerl.

Mitarbeiterfrage muss geklärt sein

„Ob ein Gastro-Betrieb sonntags geöffnet hat oder nicht, ist individuell zu handhaben. In Feldkirchen gibt es aber eine größere Auswahl an geöffneten Gasthäusern, als man zuerst vermuten möchte. Es ist für die Stadt und ihre Menschen bereichernd, wenn man sonntags gemütlich ins Kaffeehaus gehen oder mit der Familie essen gehen kann“, sagt Eva Hoffmann, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobfrau und fährt fort: „Man braucht dafür aber Mitarbeiter, die mitmachen, denn eine Öffnung am Sonntag würde schon ein gutes Geschäft bedeuten. Hier gilt es einen Kompromiss zu finden, also, dass die Mitarbeiter beispielsweise nur jedes zweite Wochenende arbeiten müssen“, sagt Hoffmann.

Eva Hoffmann © WK/Ebner

Zum Abschluss ein Eis

Nicht fehlen darf nach einem g‘schmackigen Mittagessen eine Kugel Eis. Auch dafür gibt es in der Innenstadt eine gute Adresse, die sonntags geöffnet hat, nämlich die Eisdiele „Gelato“ von Arno Mazzer. Gerne wird eine Kugel bestellt und dann durch die Stadt spaziert. Oft wird aber auch eine Box geholt, die man sich dann mit der Familie gemütlich zu Hause schmecken lassen kann. „Wenn das Wetter schön ist, haben wir alle Hände voll zu tun“, berichtet Mazzer und fährt fort: „Es wäre besser für die Stadt, wenn mehr Lokale auch sonntags geöffnet hätten, das würde mehr Frequenz in die Innenstadt bringen“, sagt er.