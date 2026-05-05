Etwas verloren stehen die 16 Demonstranten an einer vielbefahrenen südoststeirischen Landesstraße. Teils mit Schweinemasken bekleidet und von drei Polizisten begleitet, protestieren sie hier vor einem Schweinemastbetrieb gegen die Details des Verbots von Vollspaltenböden in Schweinemastbetrieben. Immer wieder schauen Autofahrer aus dem Fenster und lesen, was auf den Transparenten steht. Viele schütteln den Kopf, manche nicken, einer bleibt stehen und ruft: „Habt‘s alle keinen Job? Geht‘s was Gescheites machen.“

Betrieb für Vollspaltenregelung kritisiert

Erst kürzlich veröffentlichte der Verein gegen Tierfabriken (VGT) Bildmaterial aus jenem Betrieb, vor dem er zur Demo aufgerufen hat. „Die Aufnahmen aus dem Betrieb zeigen klar: Es gibt kein Vollspaltenverbot“, fasst David Richter (VGT) die Kritik zusammen. Der Hof dient den Aktivistinnen und Aktivisten als Beispiel für eine Neuregelung, die für sie nicht mehr Tierwohl bringt. „Hier leiden Schweine auf Vollspaltenboden“, steht auf einem Transparent geschrieben, das die Demonstrierenden hochhalten.

Dabei setzt der Landwirt nur um, was ab 2029 Mindeststandard ist. Für Josef Kaiser (Obmann der Styriabrid) ist daher klar: „Das soll die jungen Landwirte zermürben, die etwas am Hof investieren und verändern wollen.“ Es handle sich hier um einen Vorzeigebetrieb, betont er, und ergänzt: „Der VGT will damit langfristig die Fleischproduktion bei uns beenden.“

Josef Kaiser ist Obmann der Styriabrid, Kammerobmann-Stellvertreter in Leibnitz und in der Landeskammer im Ausschuss für Tiere © Nadja Fuchs

VGT sieht Politik in der Verantwortung

Richter sagt hingegen: „Das richtet sich nicht gegen die Bauern sondern gegen die Politik. Die Konsumenten werden angelogen.“ Auch er gibt zu, dass der Betrieb sich großteils an die gesetzlichen Anforderungen halte. Trotzdem findet er es legitim, den Fokus so auf den Hof zu lenken. „Wir nennen ja keine Namen und stehen hier halt genau da, wo etwas passiert. Wir protestieren ja auch vor Supermärkten. Die Landwirte sollen ihre Verantwortung spüren“, so Richter.

Landwirtschaftskammer will sich nicht unterkriegen lassen

Dass so eine Demonstration auch persönliche Auswirkungen hat, betont Kaiser, und verweist auf einzelne Familienmitglieder, die mit der Art und Weise der Kritik zu kämpfen haben. Viele Landwirte, die gerade umstellen wollten, hätten jetzt Sorge, dass man auch bei ihnen einbricht, Videos macht und demonstriert, erzählt Kaiser. „So bringst du die Branche und die Eigenversorgung um. Das Fleisch kommt dann von wo anders und das bringt dem Tierwohl auch nichts“, sagt Kaiser, der sicher ist: Die meisten Konsumenten seien einverstanden mit der neuen Halteform.