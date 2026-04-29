Erneut wird über das Verbot der Vollspaltböden in Schweinemastbetrieben in Österreich diskutiert. Anlass für ein Aufleben der Debatte war Filmmaterial aus dem April 2026, das dem Verein gegen Tierfabriken (VGT) zugespielt worden sei.

Darauf sieht man Schweine in einem südoststeirischen Betrieb, die auf einem sogenannten strukturierten Vollspaltenboden, diesen Begriff prägt der VGT, gehalten werden. „Das Skandalöse ist nicht die Haltung in diesem einen Betrieb, sondern dass diese Haltungsform die Zukunft für die Schweinehaltung darstellen soll“, schreibt der VGT unter das YouTube-Video.

Wie berichtet, gilt ab 2034 ein Vollspalten-Verbot in Österreich. Ab 2029 treten bereits neue Mindeststandards (größere Bucht, mehr Platz) in Kraft. Dem VGT ist das aber zu wenig. „Wo, bitte schön, wo ist der Unterschied zum bisherigen Vollspaltenboden? Kein Scherz: Den Unterschied muss man mit der Lupe suchen“, wettert VGT-Obmann Martin Balluch in einer Aussendung.

„Ein Dank geht an den VGT für sein unermüdliches Engagement“

Angesichts des belastenden Bildmaterials und der Schilderungen des VGT meldeten sich zahlreiche Userinnen und User im Kleine-Zeitung-Forum zu Wort. Der Großteil verurteilt den Betrieb und bemängelt die dortigen Zustände. „Jahcity1“ schreibt dazu: „In der Steiermark gibt es unglaublich grausliche Menschen. Ein Dank geht an den VGT für sein unermüdliches Engagement.“

„Hozenploz“ übt unterdessen Kritik am AMA-Gütesiegel: „AMA – das hat einen Wert! Welchen, ist halt die Frage, was geht in Bezug auf Fläche, Spalten, über das traurige gesetzliche Mindestmaß hinaus? Man sehe sich die Beispiele aus der Vergangenheit an, da vergeht einem das Grillen, aber vielleicht ist das ja der echte Wert.“

„Kein Fleisch aus konventioneller Tierhaltung“

Besonders über die Qualität und den Konsum von derart produziertem Fleisch tauschen sich Foristen in der Kommentarspalte aus. „Quälgeist“ meint: „Bei dieser Problematik wird immer wieder vergessen, dass uns Tiere, die ständig Fäkalien- und Uringestank einatmen, kein gesundes Fleisch liefern können.“ Auch „RonaldMessics“ ist gegen derartige Nutztierhaltung: „Wir wollen nicht die kostengünstigen Produktionen (...)“, genau wie „Thank you“: „Ein 100-prozentiges Spaltenverbot gehört im Interesse der armen Schweine her! Dann steigen halt die Preise. Na, und? Die Österreicher essen ohnedies viel zu viel Fleisch (...)!“

„pescador“ ruft zu weniger Fleischkonsum auf: „Es gibt eine einfache Problemlösung: viel weniger Fleisch essen! Tut der Gesundheit gut und vermindert das Tierleid. Die fleischlose Küche kann so wunderbar schmackhaft sein (...).“

Und „jgriesauer“ rät dazu, mehr Geld für den Kauf von hochwertig produziertem Schweinefleisch in die Hand zu nehmen: „Man sollte grundsätzlich kein Schweinefleisch aus herkömmlicher Tierhaltung kaufen. Die Schweinehaltung ist in der konventionellen Art abzulehnen. Nicht umsonst gibt es in diesem Bereich auch immer wieder die schlimmsten Skandale hinsichtlich der Tierhaltung. Für mich ist klar: kein Fleisch oder andere Produkte aus konventioneller Tierhaltung. Wer etwas auf sich, die Tiere und die Umwelt hält, sollte auch so handeln. Besser etwas mehr für Lebensmittel ausgeben als für die ‚Nobelkarosse‘ in der Garage.“

„Die Tiere sind anscheinend nicht verletzt“

Doch nicht alle User sprechen sich direkt gegen den Betrieb aus. Einige bemühen sich um Verständnis für die Bauern und versuchen, ihre Position zu verteidigen. „Nikolas Kirisitz“ schreibt: „(...) Fleisch ist nun mal ein Bestandteil unserer Ernährung. Außerdem kann es nicht der Sinn der Sache sein, dass wir unseren Bauern Vorschriften über Vorschriften vorschreiben und dann, wenn der letzte Landwirt das Handtuch wirft, unser Fleisch aus Südamerika ohne jegliche Standards holen (...).“

Und „Zodiac“ relativiert die Missstände auch anhand des vorgebrachten Bildmaterials: „Was werfen die Spendensammler jetzt diesem Betrieb konkret vor? Die Tiere sind nicht besonders schmutzig und auch anscheinend nicht verletzt. Höchstens aufgeschreckt durch die nächtlichen Einbrüche.“