Ein heiß diskutiertes Thema bringt der Verein gegen Tierfabriken (VGT) erneut auf das Tapet: das Verbot des Vollspaltenbodens in Schweinemastbetrieben in Österreich. Als Anlass dient dem VGT Filmmaterial aus dem April 2026, das den Tierschützern aus einem Betrieb in der Südoststeiermark zugespielt worden sei. Darin sieht man Schweine, die auf einem sogenannten strukturierten Vollspaltenboden, diesen Begriff prägt der VGT, gehalten werden. „Das Skandalöse ist nicht die Haltung in diesem einen Betrieb, sondern dass diese Haltungsform die Zukunft für die Schweinehaltung darstellen soll“, schreibt der VGT unter das YouTube-Video.

Wie berichtet, gilt ab 2034 ein Vollspalten-Verbot in Österreich. Ab 2029 treten bereits neue Mindeststandards (größere Bucht, mehr Platz) in Kraft. Dem VGT ist das aber zu wenig. „Wo, bitte schön, wo ist der Unterschied zum bisherigen Vollspaltenboden? Kein Scherz: den Unterschied muss man mit der Lupe suchen“, wettert VGT-Obperson Martin Balluch in einer Aussendung.

Hier werden Schweine auf einem strukturierten Vollspaltenboden gehalten © VGT.at

Zahlen werden angezweifelt

Konkret spricht der VGT in seiner Aussendung von einem südoststeirischen Schweinemastbetrieb, der sich im Jahr 2023 von 1700 auf 3400 Schweine vergrößert habe. Für diesen Umbau von Vollspaltenboden auf strukturierten Vollspaltenboden habe der Betrieb insgesamt knapp 160.000 Euro bekommen. „Die Fotos und Videos zeigen aber, dass es sich um einen ganz normalen Vollspaltenboden handelt, auf dem diese Schweine gehalten werden. Dass auf einem Drittel der Buchtenflächen nur die Hälfte der Spalten bestehen bzw. offen sind, ist für das ungeübte Auge praktisch nicht zu sehen und für die Schweine nicht zu bemerken.“, behauptet der VGT. Es brauche mehr Platz und einen eingestreuten Liegebereich, um Verletzungen der Tiere zu verhindern.

Dass der VGT das Thema aufwärmt, ist für Josef Kaiser, Styriabrid-Obmann, nicht verwunderlich: „Vor Beginn der Grillzeit steht das im Kampagnenplan.“ Kaiser zweifelt an, dass die Zahlen, die der VGT zur Anzahl der Schweine im Betrieb nennt, stimmen. Ein altes Stallgebäude sei bei Inbetriebnahme eines neuen Stalls stillgelegt worden. Kaiser weiß, von welchem Schweinemastbetrieb hier die Rede ist. Mit der Kleinen Zeitung will der Betrieb nicht sprechen.

Josef Kaiser ist Obmann der Styriabrid, Kammerobmann-Stellvertreter in Leibnitz und in der Landeskammer im Ausschuss für Tiere © Nadja Fuchs

Weniger perforiert, mehr Beschäftigung

Kaiser sieht sehr wohl einen Unterschied zwischen dem konventionellen Vollspaltenboden und dem Gesamtpaket, das in mehreren Phasen in den kommenden Jahren umgesetzt wird: „Die Buchten sind größer, mindestens 20 Quadratmeter groß, sie sind strukturiert, zusätzlich gibt es mehr Platz, ein Drittel der Fläche darf nur mehr sehr wenig perforiert sein, damit der Harn abrinnen kann, und es braucht Beschäftigungsmaterial wie Stroh oder Kauseile.“

Der gesetzliche Mindeststandard müsse so festgelegt werden, dass er für das Tier und den Konsumenten in Ordnung ist und man dennoch wettbewerbsfähig bleibt. Alles anzubieten, also auch höhere Standards (AMA-Gütesiegel oder Tierwohl-Programme), sei der Weg, den man in Österreich gehen wolle. „Man muss davon weg, Tierwohl über die Spaltenschlitzbreite zu definieren. Man muss das Gesamte sehen“, ist Kaiser überzeugt.

Kaiser selbst setzt in seinem Schweinemastbetrieb in der Gemeinde Wildon (Bezirk Leibnitz) auf Gummimatten, damit es die Schweine weicher haben. „Es wird von uns selbst schon viel gemacht“, betont der Landwirt.