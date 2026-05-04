In Zell am Ziller ging vor tausenden Zuschauern das traditionelle Gauderranggeln über die Bühne, es wurde einmal mehr zu einem eindrucksvollen Schaufenster des alpinen Traditionssports. Die Ranggler aus Osttirol sorgten dabei für starke Leistungen und zahlreiche Spitzenplatzierungen. In der Klasse bis 6 Jahren holte sich der jüngste Osttiroler wieder einen Podestplatz mit Rang drei. In der Klasse der 10- bis 12-Jährigen zeigte Jakob Holzer großen Kampfgeist. Mit beherztem Einsatz arbeitete er sich bis ins Finale vor und durfte sich am Ende über den hervorragenden 2. Platz freuen. In der höchsten Kategorie der Schüler bis 14 Jahre überzeugte Michael Mariner, der sich mit starken Kämpfen den ausgezeichneten 3. Rang sicherte.

Vorne: Jakob Holzer, Jonas Holzer, Christoph Vogel, Marco Mattersberger und Michael Mariner. Hinten: Thomas Gander, Franz Holzer und Bernd Ganzer © Kk/privat

Große Freude herrschte ebenso in der Hoffnungsklasse: Die Nachwuchstalente Christoph Vogel und Marco Mattersberger bewiesen ihr Können und erranggelten sich in der Klasse bis 8 Jahren die Plätze zwei und drei. In den Jugendklassen waren die Osttiroler Ausnahmeathleten nicht zu stoppen. Gabriel Mariner (bis 16 Jahre) und Matthäus Gander (bis 18 Jahre) dominierten in ihren Klassen eindrucksvoll und holten sich jeweils souverän den Tagessieg. Weniger Glück hatte Albert Warscher in der Klasse 2, der nach einem Remis vorzeitig aus dem Bewerb ausschied. Dafür konnte Kevin Holzer in der Meisterklasse 1 glänzen. Mit vollem Einsatz und großer Entschlossenheit erkämpfte er sich den Tagessieg in der Klasse 1.

Auch beim prestigeträchtigen Bewerb um den Gauder Hogmoar gingen zwei Osttiroler an den Start. Kevin Holzer startete stark und gewann gegen Andreas Moser in der ersten Runde. Durch das Unentschieden in Runde zwei gegen den Pongauer Hubert Illmer konnte er sich leider nicht mehr fürs Finale qualifizieren. Albert Warscher schied in Runde eins aus. Den Titel des Gauder Hogmoar sicherte sich schließlich Stefan Gastl aus dem Brixental.