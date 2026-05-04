Beim Frühjahrskonzert der Musikkapelle Tristach verwandelte sich der Gemeindesaal in einen Ort musikalischer Begeisterung und spürbarer Verbundenheit. Ein besonderer Moment war der erste Auftritt des neuen Kapellmeisters Simon Niederklapfer. Mit gerade einmal 24 Jahren, aus den eigenen Reihen hervorgegangen, stand er am Dirigentenpult und überzeugte vom ersten Takt an. Charmant und informativ begleitet wurde der Abend des 25. April von Moderator Robert Wieser.

Zahlreiche Ehrungen wurden verdienten Musikern der Kapelle im Rahmen des Frühjahrskonzerts verliehen © Musikkapelle Tristach

Neben der Musik standen auch Menschen im Mittelpunkt, die die Musikkapelle über viele Jahre geprägt haben. So wurde die Verdienstmedaille des Österreichischen Blasmusikverbandes in Gold an Bürgermeister Markus Einhauer und Robert Hofer verliehen – eine Anerkennung für mehr als 25 Jahre engagierte Tätigkeit im Vorstand. Ein besonders bewegender Moment war die Ernennung von Stefan Klocker zum Ehrenobmann. Mit großer Anerkennung wurde auch Helmut Prünster geehrt, der seit über 50 Jahren Teil der Musikkapelle ist. Die Verleihung des Ehrenrings würdigte nicht nur seine Treue, sondern auch seinen unermüdlichen Einsatz für den Verein.