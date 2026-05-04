Am 1. Mai gegen 7 Uhr setzte die FF Gnas ein Facebook-Posting zu ihrem Maibaum ab – aber nicht etwa, dass dieser erfolgreich aufgestellt worden ist, wie es viele andere Vereine in den sozialen Medien am Feiertag verkündeten. Die Überschrift lautete: „Vandalismus am Gnaser Maibaum – Aufstellen dennoch gesichert“. Denn noch vor dem traditionellen Maibaum-Aufstellen, das in Gnas direkt am Feiertag über die Bühne geht, wurde der Baum massiv beschädigt.

Verbindungsschelle vor Kirchtür gefunden

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war der Maibaum beim Rüsthaus der FF Gnas bereit gelegen, um am nächsten Tag aufgestellt zu werden. Als ein Mitglied der Wehr am 1. Mai in den frühen Morgenstunden zum Rüsthaus kam, fand er diesen massiv beschädigt vor: Der Baum wurde durchgeschnitten und die Verbindungsschelle für den Wipfel wurde entwendet. Denn in Gnas wird nicht jedes Jahr ein neuer Maibaum gerodet, es wird nur ein neuer Wipfel montiert. Heuer hat die Pfarre einen Baum aus dem Pfarrwald gesponsert, der jedoch aufgrund des Schneebruchs ohne Wipfel war.

„Seit 04.30 Uhr standen Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Gnas im Einsatz, um die Schäden zu beheben und ein sicheres Aufstellen dennoch zu ermöglichen“, schreibt die FF Gnas auf Facebook. Mit Metallverbindungen konnte der Wipfel am Maibaum schlussendlich wieder montiert und termingerecht am 1. Mai am Marktplatz aufgestellt werden. Die Verbindungsschelle wurde übrigens später angelehnt an die Kirchtür in Gnas gefunden. Im Facebook-Beitrag macht die FF Gnas ihrem Ärger auch Luft: „Ist das noch Brauchtum? Nein. Brauchtum lebt von Respekt, Gemeinschaft und Fairness – mutwillige Beschädigungen und Diebstahl haben darin keinen Platz.“

Sachbeschädigung und Besitzstörung

Einen bitteren Beigeschmack hatte auch das Maibaum-Aufstellen in Baumgarten bei Gnas: Die SV Union Wörth wollte am Vorabend zum 1. Mai den Baum aufstellen. In der Nacht davor wurde der Maibaum – er wurde geschnitzt und gelagert im Hof eines Bauern im Ort – ähnlich wie in Gnas durchgesägt. „Ich vermute, dass es nicht angenehm war für den Grundbesitzer und den Sportverein. Es ist viel Arbeit, die reinfließt und es ist heute auch nicht mehr einfach, jemanden zu finden, der den Brauch hochleben lässt“, erzählt Thomas Rauch von der FF Baumgarten, die unterstützend tätig war.

Sportvereinsobmann Gerhard Marbler bestätigt den Unmut, der herrschte: „Wir waren angefressen, das hat mit Brauchtum nichts mehr zu tun. Das ist reine Sachbeschädigung und Besitzstörung.“ Aus diesem Grund hat man auch Anzeige erstattet. 100 Euro musste man in die Hand nehmen, um Material zu kaufen, mit dem der Baum verstärkt werden konnte, um ihn doch noch aufstellen zu können.

Auch in Unterauersbach wurde der Maibaum zwei Tage vor dem Aufstellen abgeschnitten, obwohl er in einer (offenen) Halle eines Bauern gelagert wurde, wie Anton Hatzl von der FF Unterauersbach erzählt. „Die Jugend, die ihn geschnitzt hat, war schon sehr enttäuscht.“ Ob es dieselben Täter waren, die in Gnas und Baumgarten die Maibäume beschädigten, ist unklar. Die Feuerwehren gehen davon aus, dass sich „vielleicht einmal wer verreden wird“, so Rauch. Bürgermeister Gerhard Meixner geht von einem Lausbubenstreich aus und fordert die Vereine dazu auf, eine Nachtwache einzulegen, damit solche Aktionen verhindert werden können.