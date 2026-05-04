Ein Jahr nach dem plötzlichen Tod des deutsch-kurdischen Rappers Xatar sprach seine Witwe Farvah Hajabi erstmals ausführlich öffentlich über ihre Trauer und gab dabei einen seltenen Einblick in die letzten Stunden des Musikers und ihr gemeinsames Leben.

Im Rahmen eines emotionalen TV-Auftritts schildert die 38-Jährige den Moment, der ihr Leben „für immer verändert“ habe. Als sie ihren Mann am 7. Mai 2025 nicht erreichen konnte, sei ihr das sofort ungewöhnlich erschienen. „Ich wusste, dass etwas nicht stimmt“, erinnert sie sich. Als schließlich am Abend die Polizei vor der Tür stand, habe sie geahnt, „dass es die Endstufe ist“. Die Nachricht vom Tod habe sie völlig erschüttert, „man wird zu Pulver“, beschreibt sie ihren Zustand.

Eine Beziehung über alle Brüche hinweg

Farvah Hajabi und der bürgerlich Giwar Hajabi genannte Musiker waren mehr als 15 Jahre ein Paar, kannten sich seit ihrer Jugend und haben fünf gemeinsame Kinder. Sie begleitete ihn durch alle Höhen und Tiefen, von seiner Zeit als aufstrebender Rapper bis hin zu schwierigen Phasen, etwa nach dem spektakulären Goldraub 2009 und der anschließenden Haftstrafe ihres Ehemanns.

Trotz dieser Brüche hielt die Beziehung. Wegzugehen sei für sie nie infrage gekommen, so Hajabi. Diese Loyalität wird auch in aktuellen Dokumentationen über Xatar deutlich, in denen sie eine zentrale Rolle einnimmt und aktiv daran mitwirkt, sein Leben und Vermächtnis zu erzählen.

Ein Tod, der Fragen offenlässt

Der Rapper wurde im Mai 2025 im Alter von 43 Jahren tot in Köln aufgefunden. Die genaue Todesursache blieb lange unklar. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen. In späteren Aussagen wird unter anderem ein mögliches Herzversagen genannt, nachdem Xatar bereits Jahre zuvor gesundheitliche Probleme hatte.

Sein Tod erschütterte die Deutschrap-Szene. Künstlerkollegen und Fans reagierten mit großer Anteilnahme auf den Verlust eines prägenden Musikers, der mit seiner Biografie zwischen Flucht, Kriminalität und Erfolg zu einer der schillerndsten Figuren des Genres wurde.

Zwischen Trauer und Vermächtnis

Der aktuelle Auftritt seiner Witwe fällt zeitlich mit neuen filmischen Projekten über Xatar zusammen. Eine ARD-Dokumentation beleuchtet sein Leben und zeigt auch bislang unbekannte private Seiten, mit Farvah Hajabi als Erzählerin.