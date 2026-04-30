Die Spritpreisbremse sorgte auf bundespolitischer Ebene für intensive Gespräche, einen drohenden Abbruch und dann doch noch eine Einigung. Fakt ist vor deren stufenweisen Reduktion: Die Maßnahme wirkte im April deutlich. Der VCÖ analysierte den Effekt auch auf Ebene der Bundesländer.

In Kärnten und der Steiermark sank der Preis für 1 Liter Benzin (Super 95) um rund 13 Cent. Die Änderung bei Diesel drückte die Preise um 25 Cent in Kärnten bzw. 26 Cent in der Steiermark, wie Daten der E-Control (Medianpreis) zeigen. Im Bundesländer-Vergleich liegt man damit im Mittelfeld.

Für die Spritkosten ist der Spritpreis nur ein Faktor; ein zweiter ist der Verbrauch. Ein Verbrauch pro 100 Kilometer von sechs statt sieben Litern wirkt so, als würde ein Liter Diesel statt 1,95 Euro nur 1,67 Euro kosten. Auch angesichts drohender Lieferengpässe fordert der VCÖ Maßnahmen zur Reduktion des Spritverbrauchs.

Kostenhebel Spritverbrauch

„Der Spritpreis ist der eine Faktor, der auf die Spritkosten Einfluss hat. Einen mindestens gleich großen und nachhaltigeren Einfluss hat aber der Spritverbrauch“, macht VCÖ-Experte Michael Schwendinger aufmerksam. Eine Reduktion des Verbrauchs von sieben auf sechs Liter Diesel wirkt so, als würde der Spritpreis von 1,95 auf 1,67 Euro sinken, eine Reduktion auf fünf Liter wie eine Reduktion des Dieselpreises von 1,95 auf 1,39 Euro, verdeutlicht der VCÖ.

Deshalb bereits beim Autokauf auf einen niedrigen realen Spritverbrauch achten. Das Auto sollte nicht größer sein als wirklich nötig. Große, schwere, übermotorisierte Modelle treiben den Verbrauch in die Höhe. Da der reale Verbrauch öfter von den Herstellerangaben deutlich abweicht, empfiehlt der VCÖ, bei einer Testfahrt den tatsächlichen Verbrauch zu kontrollieren. Zudem spritsparend fahren: Gleiten statt rasen, vorausschauend fahren, damit frühzeitig der Fuß vom Gaspedal genommen werden kann, rasch in den höheren Gang schalten, auf den richtigen Reifendruck achten, so die Tipps des VCÖ. Regelrechte Spritfresser sind Dachboxen und zu kalt eingestellte Klimaanlagen.

„Bei knappem Angebot ist mit einer Verringerung der Nachfrage gegenzusteuern, um Preisanstiege abzufedern. Je früher wir mit dem Sparen beginnen, umso besser für die Versorgungssicherheit und für die Geldbörse“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Eine Verringerung der Erdölabhängigkeit des Verkehrs ist ein politisches Gebot der Stunde, um Österreich unabhängiger von extremen Preisanstiegen am Rohölmarkt zu machen.