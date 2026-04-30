Die Spritpreisbremse hat gewirkt, doch ob sie bleibt, ist noch unsicher. Zwei der drei Regierungsparteien wollen sie zwar behalten, doch jede auf unterschiedliche Art und Weise. Die Neos wollen sie gar nicht. Es geht ums Geld, parteipolitische Belastungen und Befindlichkeiten – und ums Budget. Eine Einigung ist zwar wahrscheinlich, aber nicht fix. Die Entscheidung muss heute fallen, da sonst die Verordnungen auslaufen.

Die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf den Öl- und damit auf den Spritpreis haben die Maßnahmen zwar nicht wegzaubern können, doch nach Einführung war der Treibstoff im Durchschnitt um zwölf Cent niedriger, wie E-Control-Ökonom Johannes Mayer erklärt. Dennoch sieht die Behörde die im März beschlossenen Maßnahmen auch kritisch.

Nur mehr zwei Cent bei der Mineralölsteuer?

Im Ö1-„Morgenjournal“ warnte Mayer davor, dass aufgrund der vom Wirtschaftsministerium verordneten Margenbeschränkung kleinere Tankstellen sogar zu Verlusten verkaufen mussten, da ihre Lieferanten keine Preisnachlässe gewährt hatten. Vor allem im ländlichen Raum könnte das Tankstellen unter Druck setzen und eventuell aus dem Markt drängen, so Mayer. Auch die OMV sieht negative Folgen staatlicher Preiseingriffe.

Die Margenbeschränkung sollte zur ursprünglich angepeilten Preisreduktion von 10 Cent pro Liter die Hälfte beitragen, die anderen fünf Cent durch eine Verringerung der Mineralölsteuer hereinkommen. Das heißt, die Kosten der verordneten Preissenkung tragen je zur Hälfte Ölkonzerne und Tankstellenbetreiber sowie der Staat, der durch den Preisschub aber auch mehr Umsatzsteuer pro Liter einnimmt. Um diese Mehreinnahme sollte sich die Mineralölsteuer verringern.

Großkoalitionärer Poker

Doch genau daran hakt es jetzt. Laut Berechnungen des Finanzministers Markus Marterbauer (SPÖ) sind die Mehreinnahmen geringer als erwartet, da offenbar die privaten Haushalte aufgrund des hohen Spritpreises weniger getankt haben. Daher seien ab Mai nur mehr zwei statt fünf Cent bei der Mineralölsteuer möglich, heißt es aus dem Ressort.

Allerdings widerspricht dies der großkoalitionären Logik, dass ÖVP und SPÖ zu gleichen Teilen die politischen Kosten tragen. Für die ÖVP ist die Margenbegrenzung, gegen die die Wirtschaftskammer sowie die OMV wettert, ein Problem. Sie fordert daher von der SPÖ, weiterhin die fünf Cent zu liefern. „Finanzminister Marterbauer darf sich nicht hinter falschen Zahlen verstecken. Konkret ist weiterhin eine Entlastung von rund 6 Cent bei der MÖSt bei den Spritpreisen möglich“, schreibt ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti in einer Aussendung.

Es geht um 16 Millionen Euro

Doch Marterbauer sieht sich auch gesetzlich gebunden. Jene Regelung, die Ende März im Parlament beschlossen wurde, verlangt eine Reduktion der Mineralölsteuer im „Ausmaß der für das jeweils vorangegangene Kalendermonat (Feststellungsmonat) festgestellten Mehreinnahmen an Umsatzsteuer“. Und dieses Ausmaß wurde nun eben mit zwei Cent festgestellt. Derzeit wird auf Ebene der Kabinette gerade eine Lösung des Problems verhandelt. Marchetti in seiner Aussendung: „Wo ein Wille, da ein Weg.“

Es geht allerdings auch um Geld. Wenn die Mehreinnahmen nur zwei statt fünf Cent betragen, muss der Rest aus dem sonstigen Steuertopf kommen. Dem Vernehmen nach geht es um rund 16 Millionen Euro. Doch wer liefert die? Muss dafür ein SPÖ- oder ein ÖVP-Ministerium aufkommen? Die Neos dürften das Gezerre um die Spritpreisbremse entspannter sehen. Sie wollen generell ein Auslaufen, wenn nicht jetzt, dann spätestens mit Ende Mai. Sollten sich SPÖ und ÖVP aber nicht auf eine Verlängerung einigen können, enden die Maßnahmen am Donnerstag. So ist es in den Verordnungen verankert worden.

Die Sozialdemokraten werfen hingegen den „wirtschaftsliberalen Kreisen“ in der ÖVP vor, die Margenbegrenzung gar nicht zu wollen. Denn wollte man weiterhin die zehn Cent Preisreduktion an den Zapfsäulen, auf die auch Marchetti pocht, könnte man diese bei den Konzernen holen. Es geht eben um circa 16 Millionen Euro pro Monat, der Gewinn nur der OMV lag dagegen im ersten Quartal bei 1,025 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr war dies aber eine Verschlechterung um gleich zwölf Prozent.