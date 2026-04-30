Es war ein Tag wie so viele andere zuvor. Ein Mann fuhr zu einem Bauernhof, um sich dort frische Eier zu holen. Dabei tratschte er wie so oft mit dem Altbauern. Ein wenig Alkohol wurde auch getrunken. Die Enkelin des Bauern, eine erwachsene Frau, setzte sich kurz dazu. Sie ging dann in den Keller, um sich die Schuhe umzuziehen. Plötzlich stand der Mann hinter ihr. Umarmte sie. Drehte sie um. Versuchte sie zu küssen. Kniff ihr ins Gesäß.

Vor Gericht

Der Privatbeteiligtenvertreter des Opfers ergreift vor dem Voitsberger Bezirksgericht das Wort: „Sie drehte sich weg, doch er küsste sie auf die Wange und am Hals. Das waren keine Bussis. Sie hatte sogar einen blauen Fleck deshalb. Wir sind der Meinung, dass man diesen Fall nicht bagatellisieren sollte, sondern hoffen, dass ein Urteil im Sinne einer Spezial- und Generalprävention gesprochen wird.“

Es kommt zu einem kurzen Wortgefecht zwischen ihm, dem Verteidiger des Angeklagten und der Richterin. Der Angeklagte ist jedenfalls vollinhaltlich geständig. Der Angeklagte bekräftigt: „Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ich mich in dieser Situation völlig falsch und unangemessen verhalten habe.“ Sein Anwalt plädiert auf eine Diversion.

Da setzt der Privatbeteiligtenvertreter wieder ein: „Wir leben in einer Welt, wo solche Handlungen Gang und Gäbe sind. Für die Opfer ist es dann aber hart, wie der Gesetzgeber mit solchen Vorfällen umgeht.“ Die Richterin lenkt ein. Nur weil viel Publikum anwesend sei – neben Vertretern der Presse waren auch Angehörige im Saal – solle die Verhandlung keine Bühne sein. Der Anwalt hakt ein: „Wenn der Angeklagte von Anfang an geständig gewesen wäre, wäre es nicht zur Anzeige gekommen. Meine Mandantin wurde aber sogar bei einem Zeltfest darauf angesprochen. Außerdem leidet sie vor allem deshalb seelisch, weil der Übergriff bei ihr zu Hause geschehen ist. Deshalb plädieren wir auf Spezial- und Generalprävention.“

Das Urteil

Fazit: Der Angeklagte kommt zwar, weil er unbescholten ist, mit einer Diversion davon, dafür aber mit einer saftigen Geldbuße von insgesamt 2650 Euro. Außerdem übergibt er dem Opferanwalt, wie von der Richterin auferlegt, zusätzlich 1000 Euro in Bar als „Schmerzensgeld“. Eine Entschuldigung wird dem Opfer überbracht, persönlichen Kontakt lehnt es aber absolut ab. Zum Abschluss richtet die Richterin noch einmal das Wort an den Angeklagten: „Ich hoffe, es war Ihnen eine Lehre. Privatsphäre ist zu respektieren, das, was Sie gemacht haben, ist ein absolutes No-Go.“