Licht und Schatten wechseln sich in der steirischen Wirtschaft weiter ab, wobei sich der Ausblick in der Industrie nach verheißungsvollem Jahresstart wieder eingetrübt hat.

Für zahlreiche Lichtblicke sorgte zuletzt das größte Industrieunternehmen der Steiermark, die global aufgestellte Andritz AG, die reihenweise über neue Auftragseingänge – insbesondere im Hydro-Bereich – verweisen kann. Das manifestiert sich auch in der Bilanz für das 1. Quartal: Die Auftragseingänge summierten sich auf 3,6 Milliarden Euro, um 54,3 Prozent mehr als im Vergleichsquartal. Das Konzernergebnis legte im Vergleich zum 1. Quartal 2025 um 2,9 Prozent auf 91,8 Millionen Euro zu, der Umsatz um 1,7 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro.

Promotool schließt Werk

Umgekehrt gibt es aber weiterhin Hiobsbotschaften: Heuer mussten u. a. Wollsdorf Leder und ADA Insolvenz anmelden. Zuletzt wurde bekannt, dass der Autozulieferer ZF Lemförder den Standort in Lebring mit fast 300 Beschäftigten 2027 zusperren wird. In Knittelfeld wurden zu Wochenbeginn wiederum die 64 Beschäftigten von Promotool, Systemlieferant für Spritzgussbauteile und Baugruppen, über die nahende Schließung des Standorts informiert. Das familiengeführte Unternehmen ist ein Werk der deutschen Rudi-Göbel-Gruppe, eines führenden Systemlieferanten für komplexe Kunststoff- und Metallbauteile. Seit mehr als 50 Jahren wird in Knittelfeld produziert.

Hinter der Schließung stehen in erster Linie wirtschaftliche Gründe, so Frank Pichler, CEO der Rudi-Göbel-Gruppe. „Wir haben bereits in der Vergangenheit die Anzahl der Mitarbeiter reduziert und sind trotzdem auf kein positives Ergebnis gekommen. Die wirtschaftliche Gesamtleistung hat nicht mehr gepasst.“ Ein Mitgrund seien aber auch die hohen Personalkosten in Österreich.

„Ertragslage anhaltend schwach“

Stichwort Kosten. Die Ertragslage in der steirischen Industrie, das zeigt auch das aktuelle Konjunkturbarometer der Industriellenvereinigung (IV), ist „anhaltend schwach“. Laut Umfrage bezeichnen 40 Prozent der Betriebe die Ertragslage als schlecht. Insgesamt gab es im ersten Quartal aber eine zarte konjunkturelle Aufhellung in der steirischen Industrie, die aufgrund der geopolitischen Verwerfungen nun aber wieder am seidenen Faden hängt. „Wir sehen, dass sich beim Geschäftsklima in der Einschätzung unserer Betriebe wieder mehr Zuversicht findet als zuletzt – also in der Kombination von derzeitiger Geschäftslage und der Lage in sechs Monaten“, sagt Christoph Robinson. Der Geschäftsführer der steirischen IV betont aber auch: „Die Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung zeigt eine leichte Erholung einzelner Parameter, die sich jedoch im Lichte geopolitischer Turbulenzen schnell wieder verflüchtigen kann.“ Im Detail geben 47 Prozent an, dass die derzeitige Geschäftslage durchschnittlich einzuordnen ist. 33 Prozent sind positiv und 20 Prozent neutral gestimmt.

Eine leichte Entspannung, „wenn auch auf nach wie vor niedrigem Niveau, lässt die Veränderung des Beschäftigtenstands in den kommenden drei Monaten verorten“. Demnach gehen 19 Prozent der Befragten von Personalaufbau aus, das waren im Vorquartal nur 2 Prozent. „Wermutstropfen bleibt, dass 28 Prozent der befragten Betriebe weiter mit Personalabbau rechnen.“

„Es droht ein bürokratisches Monster“

„Gerne würden wir von einem Durchatmen im Zusammenhang mit der konjunkturellen Lage sprechen, aber die Situation ist mehr als fragil", so Robinson. Nötig seien „die richtigen Entscheidungen für den Standort, vor allem maßvolle KV-Abschlüsse, die rasche Umsetzung des Industriestrompreises und Entbürokratisierung“.

Die Industrie kritisiert in diesem Zusammenhang die sogenannte Entgelttransparenz-Richtlinie, eine EU-Vorgabe, die im Juni in Österreich umgesetzt werden muss. IV-Präsident Kurt Maier betont: „Die Wirtschaft ist nicht gegen Entgeltgleichheit. Was wir jedoch entschieden ablehnen, ist ein Instrument, das funktionierende Systeme untergräbt, zusätzliche Bürokratie schafft und neue Rechtsunsicherheit bringt.“ Gerade in Österreich stecke „der Teufel im Detail", so Maier. „Wir verfügen über eines der dichtesten und bewährtesten Kollektivvertragssysteme Europas. Entgeltgerechtigkeit ist hier sozialpartnerschaftliche Realität.“ Statt Fortschritt drohe „ein bürokratisches Monster“. Die Forderung: „Innehalten, nachbessern und erst dann umsetzen“.