Vor Kurzem fand im ehemaligen Gasthaus Roth in Gradenegg der Ortsparteitag der Freiheitlichen in Liebenfels statt. Ebenfalls vor Ort war FPÖ-Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter Michael Reiner. „Es wurden zentrale personelle Weichen für die kommende Gemeinderatswahl 2027 gestellt“, heißt es von der FPÖ Liebenfels.

Dabei wurde Johanna Radl mit 100 Prozent der Stimmen in ihrem Amt als Ortsparteiobfrau bestätigt. Entsprechend erfreut zeigte sie sich über das Ergebnis: „Ich bedanke mich herzlich für das große Vertrauen und sehe dieser Verantwortung mit Respekt und voller Motivation entgegen. Gemeinsam werden wir die erfolgreiche Arbeit für Liebenfels fortsetzen.“

Kernmaier als Spitzenkandidat

Als Bürgermeisterkandidat wird jedoch Landwirt Ferdinand Kernmaier ins Rennen gehen. Er trat bei der vergangenen Gemeinderatswahl im Jahr 2021 noch mit der Liste FGL (Freie Gemeindeliste Liebenfels) an, jetzt kam es zur Fusion. Der pragmatische Grund für diesen Schritt: „Wir haben mit dieser Konstellation eine größere Chance bei der Wahl“, ist Kernmaier überzeugt. Das Ziel ist klar: „Wir wollen die absolute Mehrheit der SPÖ brechen.“

Kernmaier freue sich sehr über die Nominierung. „Mein Ziel ist es, Liebenfels mit klarer Linie, Handschlagqualität und Zukunftsorientierung weiterzuentwickeln und mich dabei stets für das Gemeinwohl einzusetzen.“

Bezirksparteiobmann Reiner hob vor allem die geschlossene Stimmung in der Ortspartei hervor. „Die einstimmige Bestätigung von Johanna Radl und die Nominierung von Ferdinand Kernmaier zeigen die Geschlossenheit und Stärke der FPÖ Liebenfels.“ Er freue sich auf eine „weiterhin gute und konstruktive Zusammenarbeit“.