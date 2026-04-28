Es war eine spannende Sitzung des Gemeinderats in St. Georgen am Längsee. Ein Punkt, der besonders ins Auge sprang, war Punkt 7: Finanzen. Darunter die Neuverpachtung des Seegasthauses am Längsee. Hier hat man sich einstimmig für Jürgen Regenfelder entschieden.

Ein weiterer Unterpunkt waren die Preise der Panoramasauna. Aufgrund erhöhter Personalkosten müssen wir eine Erhöhung von 35 Prozent durchführen“, erklärt der Bäderreferent und Vizebürgermeister Peter Schratt (FPÖ). Nach dem Bau mussten mittlerweile drei Saunameister angestellt werden. Die Mindestgebühr betrug bis jetzt (für vier Personen) 56 Euro, für jede weitere Person zahlte man 14 Euro. Bei einer Erhöhung von 35 Prozent würde man pro Person 18,90 Euro für den Saunaeintritt bezahlen.

„Wir mussten wegen gewerberechtlichen Bedingungen den Saunapreis um 35 Prozent erhöhen. Auch die Personalkosten sind gestiegen“, fügt Schratt an. Kleine Adaptierungen soll es in Zukunft bei der Sauna geben, wie eine Erweiterung der Ruheräume. „Hier befinden wir uns aber erst in der Planung.“

Doch diese Erhöhung fand nicht nur Zuspruch. „Wir werden uns heute dagegen entscheiden, da wir somit den gleichen Preis wie die Saunalandschaft in St. Veit hätten, jedoch unser Angebot nicht so attraktiv ist wie in St. Veit“, erklärt Vizebürgermeister Thomas Leitner (SPÖ).

„Wir bieten hier eine Panoramasauna direkt am See. Das ist sehr wohl attraktiv und ist einzigartig“, lenkt Gemeinderätin Sabine Gassinger ein. Und auch Gemeinderätin Tamara Orasche schlägt in diese Kerbe: „Ich finde, es ist eine Schande, wenn der erste Vizebürgermeister der Gemeinde schlecht über die Sauna spricht und dann auch noch sagt, St. Veit wäre attraktiver.“

ÖVP-Gemeinderat Hannes Rabitsch versteht den Vorgang der SPÖ nicht. „Ich frage mich, ob die SPÖ sich hier im Wahlkampf befindet? Im Vorstand, in dem auch die SPÖ ist, haben wir gemeinsam beschlossen, dass wir die Preise erhöhen müssen. Wir führen die Sauna dadurch nicht gewinnbringend, sondern schreiben mit ihr einfach nur eine schwarze Null. 80.000 Euro kostet uns die Sauna pro Jahr.“

Die Erhöhung wurde mit den Stimmen von FPÖ und ÖVP beschlossen. Die SPÖ stimmte dagegen.

Sitzungsgeld wurde nicht herabgesetzt

Die ÖVP forderte auch das Sitzungsgeld der Gemeinderäte herabzusetzen. „Wir als ÖVP schlagen vor das Sitzungsgeld herabzusetzen und das befristet. Somit würden wir uns zwischen 15.000 und 20.000 Euro im Jahr sparen. Die AGO hat hier einen Spielraum geschaffen. Schon im Vorstand fand dieser Vorschlag leider eine Ablehnung,“ erklärt Rabitsch.

Zuspruch fand er von einem Parteikollegen und Kontrollausschussobmann Adrian Reichhold. „Ich habe euch heute den Rechnungsabschluss vorgetragen. Wir haben einen Abgang von rund 31.000 Euro. Wir müssen hier ein Zeichen setzen.“

Gemeinderätin Sabine Gassinger sagte: „Ich würde es sinnvoll finden, wenn man das Geld für die Referenten, Bürgermeister und Vizebürgermeister auch herunterschrauben würde. Das ist hier aber nicht der Fall.“ Doch Rabitsch lenkte ein: „Das lassen leider die Vorgaben der AGO nicht zu.“

Und Vizebürgermeister Thomas Leitner fügte ein: „Wir sind alle berufstätig, doch die Leistung, die man hier erbringt, sollte abgegolten werden. Und bei unserer Weihnachtssitzung kann jeder sein Sitzungsgeld sonst für eine gute Sache spenden.“

Der Antrag wurde dann mit den Stimmen von FPÖ und SPÖ abgelehnt. Die ÖVP war dafür.