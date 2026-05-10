Der Gute-Laune-Song geht ins Ohr. Die Frisuren, Glitzeranzüge und das blumige Kleid der Sängerin stechen ins Auge. „Ding-a-Dong“ heißt das Lied und damit gewann die Gruppe „Teach-In“ 1975 den Song Contest für die Niederlande. Und inoffiziell wohl auch ein bisschen für Österreich. Denn Getty Kaspers, die Sängerin mit der feschen Fönfrisur, stammt aus der Oststeiermark. Geboren wurde sie als Gerti Hauser. Sie wuchs in Weiz auf, ehe sie nach Holland ziehen musste. Eine Spurensuche mit der in Österreich nur wenig bekannten Song Contest-Siegerin, wenige Tage vor dem internationalen Wettsingen.

Getty Kaspers (geboren als Gerti Hauser): In den Niederlanden fast Kult, in Österreich eher unbekannt © Privat

Eines vorweg: Zum Spektakel nach Wien wird sie nicht kommen. „Ich werde mir das im Fernsehen anschauen. Der Song Contest hat nichts mehr mit dem Gefühl von früher zu tun. Mir ist das alles ein bisschen zu groß und zu narrisch geworden“, erzählt sie am Telefon. Der Dialekt ist oststeirisch, hin und wieder dringt ein niederländischer Zungenschlag durch. 78 ist Getty Kaspers heute, fit und gut gelaunt. „Mein lieber Schwan, wie die Zeit vergeht“, lacht sie.

Über Nacht ein Star. Getty Kaspers bei der Ankunft am Flughafen in Amsterdam-Schiphol nach dem Sieg beim Song-Contest 1975 © IMAGO xpiemagsx

Plötzlich nach Holland

Bunt und fröhlich war auch ihr Auftritt beim Song Contest 1975 in Stockholm, weniger fröhlich waren die Jahre davor. Gerti Hauser war nach ihrer Geburt von ihrer holländischen Mutter in ein Pflegeheim in Graz gegeben worden. Zum Vater gab es keinen Kontakt. Anna Hauser, Hauswirtschaftslehrerin aus Weiz, nahm das wenige Monate alte Mädchen auf. Anna Hauser und die Haushälterin Regina Leudolt zogen Gerti liebevoll auf. „Meine Mama war ein guter Mensch“, erinnert sich Gerti Hauser an ihre Ziehmutter. Die kleine Familie wohnte in der Birkfelderstraße, das Mädchen besuchte die Volksschule am Weizberg, die Hauptschule in Weiz und dann die Kindergartenschule in Graz.

Bis plötzlich die leibliche Mutter vor der Tür stand: Gerti musste, auch mit Druck des Jugendamtes, in die Niederlande. Nicht einmal 16 war sie damals. „Ein fremdes Land, eine fremde Sprache, eine fremde Familie – das war für mich dramatisch schwer“, erinnert sie sich. Die junge Steirerin kämpfte sich durch: Sie bekam einen niederländischen Pass, lernte die Sprache. Kurz zog es sie zurück nach Graz, bei den Schulschwestern in Eggenberg fühlte sie sich nicht mehr wohl. „Ich vermisste die Freiheit. Ich gehörte nicht hier hin und nicht da hin.“

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Ein Sieg in Stockholm

In Holland bewarb sie sich dann bei der Studenten-Band Teach-In. Diese suchte eine Sängerin. Erste Hits folgten. Der niederländische Rundfunk lud die Band zum Vorentscheid für den Song Contest ein. Gerti, mittlerweile 27 und Getty gerufen, und ihre Kollegen setzten sich mit dem Ohrwurm „Ding-a-Dong“ da durch – und später dann auch beim ESC in Stockholm. Der Bewerb fand in Schweden statt, da die Pop-Giganten von ABBA im Jahr davor gewonnen hatten.

So sehen Sieger aus. Die Band Teach-In mit Ard Weenink, Rudi Nijhuis, John Gaasbeek, Koos Versteeg, Getty Kaspers und Chris de Wolde (von links) bei ihrem Auftritt beim Song-Contest am 22. März 1975 in Stockholm © IMAGO/Jan Collsioo / TT /

Der Hype um die neuen Musik-Lieblinge war groß. Die sechsköpfige Band war ein Jahr fast pausenlos unterwegs. Das Management versuchte, den Erfolg möglichst auszunutzen. Bis Getty fast zusammenbrach. Bald löste sich die Gruppe auf. „Wir wurden ausgepresst wie eine Zitrone und dann weggeworfen. Ich glaube, mit einem anderen Management hätte etwas aus uns werden können“, erinnerte sie sich vor einigen Jahren an die Zeit nach dem Song Contest. Gettys angestrebte Solokarriere verlief im Sand. Sie zog nach Portugal und später mit einem anderen Mann nach Weiz, in die Südtirolersiedlung. Dort lebte sie bis zu dessen Tod 2011. Getty hatte den schwerkranken Hans in seinen letzten Lebensjahren gepflegt. Dann ging es zurück nach Holland.

Getty Kaspers und ihr Mann Cor sind viel im Wohnmobil unterwegs © Privat

Gedanken an die Kindheit

Heute ist Getty Kaspers 78. Mit ihrem Lebensgefährten Cor (75) wohnt sie in dem kleinen Dorf Markelo an der Grenze zu Deutschland. Mit ihrem Wohnmobil touren die beiden oft wochenlang durch Europa. In Weiz war sie zuletzt vor vier Jahren. Ein langjähriger Freund war der bekannte Medienmacher Heinz Habe. An ihre Kindheit und Jugend denkt sie oft zurück: „Wenn ich meine Augen zumache, sehe ich die Teichalm und das St. Kathrein am Offenegg von damals. Das Heimweh nach der Natur bleibt.“