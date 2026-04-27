Der Klagenfurter Science- und Technologiepark Lakeside Park platzt aus allen Nähten und plant daher die Erweiterung Richtung Südosten. Im Rahmen des Ausbaus sollen bis zu 40 weitere Gebäude entstehen. Das Vorhaben sieht eine zusätzliche Inanspruchnahme von acht Hektar Fläche vor. Allerdings wehren sich Anrainer gegen die Ausbaupläne.

Die Errichtung der Gebäude soll freilich nicht auf einmal, sondern „auslastungsbezogen und je nach Nutzerbedarf in mehreren Bauabschnitten erfolgen“, heißt es. Dabei sei von einer Bestandsdauer des Vorhabens von mindestens 40 Jahren auszugehen. Ziel ist die Ansiedlung von weiteren technologieorientierten Unternehmen und der für den Betrieb eines Science- und Technologieparks notwendigen Serviceeinrichtungen.

Adrian Plessin, Leiter der Abteilung 7: „Alle Einwendungen wurden widerlegt“ © Studiohorst/kk

Im Endausbau beträgt die gesamte Flächeninanspruchnahme – also Bestand und Ausbau – 20,1 Hektar. Weiters ist im Zuge des Ausbaus die Errichtung von insgesamt maximal 750 weiteren Stellplätzen auf zwei Parkdecks projektiert.

Keine UVP-Pflicht

Die Abteilung 7 (Wirtschaftsstandort) der Kärntner Landesregierung prüfte die Erweiterung des Lakeside Parks: „Dafür wurden Sachverständige aus den Fachbereichen Verkehr, Schall, Luftreinhaltung, Wasserbautechnik, Raumordnung, Städtebau sowie Naturschutz und biologische Vielfalt von der Behörde bestellt“, erläutert der Leiter der Abteilung 7, Adrian Plessin, auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Die Kärntner Landesregierung hat den Bescheid der Abteilung im Dezember 2025 genehmigt und festgestellt, dass der Ausbau keiner UVP-Pflicht unterliege.

Die Grafik zeigt den bestehenden Technologiepark sowie die Flächen für die künftige Weiterentwicklung (Stand Jänner 2024). Bei den beiden Baufeldern „Lakeside 2“ und „Frodlgasse“ handelt es sich großteils um Ackerland. © KLZ / Infografik Kleine Zeitung

Dagegen liefen drei Anrainer sowie die anerkannte Umweltorganisation „Verkehrswende.at“ Sturm. Sie haben gegen den Bescheid des Landes das Rechtsmittel der Beschwerde erhoben.

Beschwerde als unbegründet abgewiesen

Nun liegt in beinahe rekordverdächtiger Zeit – die mündliche Verhandlung fand erst letzte Woche statt – das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vor. Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen, der Feststellungsbescheid des Landes bestätigt. Alle gegen den Bescheid oder das Ermittlungsverfahren erhobenen Einwendungen seien widerlegt worden, so Plessin.

Die „zügige und sehr klare Entscheidung des Verwaltungsgerichts“ zeige, „wie detailliert das Ermittlungsverfahren von der Behörde geführt wurde“. Man habe die Auswirkungen des Vorhabens deutlich genauer geprüft, als im Rahmen eines Feststellungsverfahrens erforderlich gewesen wäre.

Ein Gewerbe- und Industriepark

Der Ausbau sei UVP-rechtlich als Gewerbe- und Industriepark und nicht als Städtebauvorhaben zu beurteilen. Industrie- oder Gewerbeparks sind ab einer Flächeninanspruchnahme von mindestens 25 ha einer UVP im vereinfachten Verfahren zu unterziehen. Mit rund 20 Hektar an Gesamtfläche bleibt der Lakeside Park auch künftig unter diesem Schwellenwert, auch stehe der Bau nicht mit anderen Vorhaben in einem räumlichen Zusammenhang.

Bernhard Lamprecht, Geschäftsführer des Lakeside Park Klagenfurt: „Können jetzt ganz normal weiterarbeiten“ © Helmuth Weichselbraun

Zufrieden zeigt sich Lakeside Park-Geschäftsführer Bernhard Lamprecht. Das Erkenntnis sei „für das Land ein Sieg auf allen Linien“. Damit sei die Basis für die Entwicklung des Lakeside Parks in den nächsten 20 bis 25 Jahren gelegt: „Wir können jetzt ganz normal weiterarbeiten.“ Derzeit stehen die Ausbaustufen 8 und 9 auf dem Programm.