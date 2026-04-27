39 Betriebe siedelten sich in Kärnten 2025 an, in den Jahren zuvor waren es 32 (2024), 30 (2023) bzw. 36 (2022). Zu den Ansiedelungen zählen auch Start-ups, die sich etwa im Build-Gründerzentrum befinden. Zwei solcher Gründer holte Chef-Betriebsansiedeler Markus Hornböck, Geschäftsführer der Babeg, am Montag vor den Vorhang: NoxAvis Tech Solutions mit Gründerin Magdalena Druml wurde bereits im Herbst 2025 mit dem Wirtschaftspreis „Primus“ für ihre KI-gestützte Anwendung „HeliDoc“ ausgezeichnet. Dabei geht es um innovative Lösungen für den medizinischen Einsatz. Druml lobt das innovative Umfeld Kärntens, um Lösungen rasch in die Praxis zu bringen. Aktuell befinde sie sich in Gesprächen mit potenziellen Kunden in Kanada, der Golfregion und im südostasiatischen Raum, wo man an der Kärntner Software Interesse zeige.

Vier Millionen Euro

Das FinTech MarketsFlare bietet eine KI-gestützte Plattform für Finanzprofis an. Man habe sich bewusst in Kärnten angesiedelt, sagt Andrii Ivanov, denn Österreich biete die Chance von hier aus international zu wachsen. Man beliefere bereits Zürich, Genf und London, so Ivanov. Die tschechische PackWall investierte wiederum vier Millionen Euro in Kühnsdorf. Getränkekartons wie Tetra Pak werden zu Platten für die Bau- und Möbelindustrie veredelt, so Geschäftsführer Daniel Fritsch. Die Babeg habe dabei geholfen, einen Standort zu finden.

Landeshauptmann Daniel Fellner, Andrii Ivanov (MarketsFlare), Magdalena Druml (NoxAvis), Daniel Fritsch (PackWall) und Babeg-Chef Markus Hornböck © Lpd

Die Hälfte in „Zukunftsbranchen“

Hornböck spricht von 400 bis 450 Arbeitsplätzen, die angesiedelte Unternehmen im Schnitt innerhalb von drei Jahren schaffen würden. 21 der 39 Betriebe seien Zukunftsbranchen zuzurechnen, wie etwa der Kreislaufwirtschaft sowie der Informations- und Kommunikationstechnologien. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) übernahm von Gaby Schaunig (SPÖ) die Agenden für Digitalisierung, Technologie, Forschung und Entwicklung. Er lobte Kärntens hohe Forschungsquote von 3,39 Prozent des BIP, in keinem anderen Bundesland sei die Quote so deutlich gewachsen. Kärnten gewinne auch international an Bedeutung, so Fellner.

In der „Pipeline“ für kommende Ansiedelungen befinden sich mehr als zehn Mal so viele Unternehmen, wie letztendlich angesiedelt werden können. Aktuell seien es 443 Ansiedelungsprojekte aus 45 Ländern, erläutert Hornböck. „Standorte können leicht ausgetauscht werden, man muss daher einen Mehrwert bieten“, betont er. Die Babeg spreche Unternehmen, die zu Stärkefeldern passen, gezielt an und begleite sie von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Ansiedelung.