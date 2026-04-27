Die Tunnelsanierung der historischen Eisenbahnverbindung aus der k.u.k-Zeit schreitet trotz einer langen Sperre in Etappen fort: Die ÖBB startet mit den Vorbereitungen, um den Tauerntunnel zu sanieren. Ab Herbst 2026 beginnen Vorarbeiten, etwa die Baustelleneinrichtung, jedoch noch ohne Einschränkungen für Fahrgäste.

Von 8. Februar bis 9. Juli 2027 vollständig gesperrt werden. Damit tritt im Mölltal und für Pendler eine bekannte Situation ein. Durch die Sperre muss auf Ersatzangebote umgestiegen werden: Während der Bauzeit gibt es einen stündlichen Schienenersatzverkehr – zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstättersee mit Direktbussen.

Wie es auf Salzburger Seite weitergeht

Auf der Strecke Mallnitz-Obervellach – Spittal-Millstättersee fahren Fernverkehrszüge im Zweistundentakt; zwischen Spittal-Millstättersee und Villach kommt es zeitweise zu Fahrplananpassungen.

Für Reisende zwischen Salzburg und Bad Gastein wird zwischen Schwarzach-St. Veit und Bad Gastein ebenfalls ein stündlicher Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Nachtzugverkehr muss großräumig umgeleitet werden.

Die Autoschleuse Tauernbahn nimmt ihren Betrieb dann wieder mit 10. Juli 2027 auf. Zusätzlich wird erneut ein Shuttle-Dienst für Pendler und Radfahrer angeboten. Jahreskarten der Autoschleuse gelten auch in diesen Shuttle‑Bussen. Jahreskartenbesitzer werden gesondert informiert.

Radtourismus: Shuttle mit Voranmeldung

Im Mittelpunkt der zweiten Bauetappe stehen im rund zwei Kilometer langen Südabschnitt des Tauerntunnels bei Mallnitz, die Sanierung des Tunnelgewölbes sowie die Erneuerung der Tunnelausrüstung. Parallel zu diesen Arbeiten wird auch der Bahnhof Rothenthurn modernisiert, der Bahnhof Mallnitz-Obervellach erhält eine neue Rampe und einen überdachten Wartebereich. Für mehr Fahrgastkomfort sollen Züge mit barrierefreiem Zugang sowie erweiterten Fahrradkapazitäten sorgen.

Apropos Rad: 2027 wird es wieder ein Shuttle-Angebot mit Fahrradmitnahme, aber nur nach Voranmeldung, geben. Im Vorjahr habe man von Fahrgästen, die auf dem Alpe-Adria-Radweg unterwegs waren, „gute Rückmeldungen“ erhalten.

Im Zuge der Bauarbeiten wird auch die Autoschleuse Tauernbahn umfassend modernisiert. Die gesamte Infrastruktur im Zufahrtsbereich wird erneuert und technisch aufgerüstet. Ticketkauf und Abfertigung werden digitalisiert und auf Selbstbedienung umgestellt inklusive Kennzeichenerkennung für Zeitkartenkunden. In den Tunnel investieren die ÖBB vorausvalorisiert rund 176 Millionen Euro.

Zum Timing hieß es seitens der ÖBB: „Die Tauernsperre 2027 wurde bewusst so geplant, dass sie zeitlich mit Bauarbeiten der Deutschen Bahn zwischen Rosenheim und Freilassing zusammenfällt.“ Bei der Planung habe man sich mit der Asfinag bezüglich der geplanten Autobahnbaustellen abgesprochen: Die Sanierung von Katschberg- und Tauerntunnel beginnt erst im Herbst 2027.