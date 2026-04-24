Die Wirtschaftsgespräche finden nicht nur im Millstätter Kongresshaus statt, sondern waren auch auf den „Nebenschauplätzen“ prominent besetzt. Im Format „Millstatt Round Table“ begrüßte Kleine-Zeitung-Wirtschaftsressortleiter Uwe Sommersguter auf der Kinobühne als Moderator auch Konzernchefs wie Karl-Heinz Strauss (Porr) und Walter Oblin (Österreichische Post).

Während Porr seit über 150 Jahren an der Wiener Börse gelistet ist, begeht die Post bald ihr zwanzigjähriges Börsengang-Jubiläum. Oblin: „Andernfalls wären wir wohl mangels Innovationen ein Zuschussbetrieb.“ Trotz steigender Volumina durch den Onlinehandel-Boom sei es nicht selbstverständlich, dass die Post sich als Dienstleister wirtschaftlich positiv entwickle. „Wir überlegen uns tagtäglich neue Geschäftsmöglichkeiten, die über die Briefzustellung hinausgehen.“ Man investiere massiv in Diversifizierungsschritte (Bankgründung, Mobilfunkangebot). Die Ambition bis 2030 sei als Logistikdienstleister über Österreich hinaus stark zu wachsen.

Ohne Innovation gehe es, so Strauss, auch in der Baubranche nicht, allerdings entstehe sie aus der Praxis heraus und nur, wenn die Beschäftigten eingebunden würden: „Ja, der Roboter kommt auch auf die Baustellen, um Messungen zu machen oder künftig einmal Material in obere Stockwerke zu transportieren.“

„40.000 Fachkräfte werden fehlen“

Auf das Verhältnis zwischen Wissen und Künstlicher Intelligenz und deren Potenziale ging Matthias Ehrhardt vom Autoris Leadership Institut ein: „Was Faktenwissen betrifft, wissen wir noch gar nicht, wie viel die KI erreichen kann.“ AMS-Vorstandsmitglied Petra Draxl schilderte, wie KI bereits bei der Berufswegorientierung eingesetzt wird, um Personen eine rasche Suche nach der richtigen Ausbildung zu bieten: „Wir wollen den Einsatz noch weiter ausbauen.“

Wie viele Jobs KI kosten werde, lasse sich eben so wenig prognostizieren, wie die Zahl der neuen Jobs, die entstehen werden. Aber bald würden laut Zahlen des Wifo-Instituts 40.000 Menschen im mittleren Segment fehlen. „Da geht es unter anderem um handwerkliche Berufe, wo wir mehr Personen qualifizieren müssen.“

Unter den Diskutanten: Ursula Rosenbichler (Austrian School of Government), Helmut Lackner (Staatsdruckerei), Georg Schöppl (Bundesforste), Ozlem Dikmen (Philip Morris) und Martin Hagleitner (Austria Email).