Zum zehnten Mal treffen sich in der Marktgemeinde Millstatt am See Wirtschaftstreibende, Meinungsmacher und politische Entscheidungsträger aus ganz Österreich und darüber hinaus. Unter den 40 Referentinnen und Referenten reiste auch EU-Kommissar Magnus Brunner aus Brüssel an.

Das kritische Hinterfragen der Wirtschaftspolitik Österreichs und der Europäischen Union auf der Bühne – abseits betriebswirtschaftlicher Faktoren – kommt nach zehn Jahren besser denn je an: Die Initiatoren Alfons Helmel und Markus Gruber freuen sich so wie auch Bürgermeister Alexander Thoma und Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig über einen neuen Teilnehmerrekord. Mit 640 Anmeldungen sind alle Diskussionsrunden und Veranstaltungen über die vier Tage ausgebucht.

Machtfragen: „Wirtschaft macht Zukunft“

Neben der Machtfrage und den Zukunftsaussichten der heimischen und EU-Wirtschaft kam inmitten geopolitischer Verwerfungen das Thema Verteidigung und Sicherheit zur Debatte. „Wir befinden uns schon in einem hybriden Konflikt“, betonte Rüstungsdirektor Harald Vodosek. Der Chef von Steyr-Arms Milan Šlapák sieht nach Ausbruch des Ukraine- und Iran-Kriegs einen Sinneswandel: „Der Weckruf ist angekommen.“ Nach Ankündigungen sei es aber entscheidend, ob diese sich auch im Budget wiederfinden. Vodosek ergänzte: „Es ist immer Steuergeld, das hier ausgegeben wird. Die Frage ist, wie viel sind der Gesellschaft Prosperität und Sicherheit wert?“

Die wirtschaftliche Bedeutung des Sektors, inklusive sogenannter Dual-Use-Güter, die neben der Rüstung auch zivile Zwecke haben, ist laut Gunter Deuber, Chefanalyst von Raiffeisen Research, gleich gewichtig wie der Automotive-Bereich. Der Vorteil: „Im Defense-Bereich gibt es, weil nicht gewollt, keine Konkurrenz aus China.“ Die Ölkrise aufgrund der gesperrten Straße von Hormuz würde selbst bei einem überraschend plötzlichen Ende des Konflikts Spuren hinterlassen. Der Schaden sei schon angerichtet und bedeute eine wirtschaftliche Delle.

Brunner und Nehammer zu Gast

Auf das schwierige Verhältnis der bürgerlichen Mitte mit dem ideologischen Schwenk von der postmodernen Linken Richtung rechte Gegenbewegung à la Donald Trump ging Andreas Rödder ein. Der Historiker und CDU-Einflüsterer und die Aufsichtsratsvorsitzende der ÖBB, Brigitte Ederer, widersprachen sich ganz offen auf der Bühne, was die Migrationspolitik betrifft.

EU-Kommissar Brunner verwies danach auf baldige Verbesserungen durch den Asylpakt als Basis rund um die Sicherung der europäischen Außengrenzen und räumte ein: „Bei Rückführungen waren wir schlecht.“ Durch Visa-Politik als Verhandlungshebel würden Verbesserungen bedeuten. Und das Ein- und Ausreisemanagement der EU-Staaten sei nun das modernste der Welt. Positiv im weltweiten Wettbewerb, „in dem Energie, Lieferketten und Zölle zur Waffe gemacht werden“: neue Handelsabkommen wie mit Australien, Indien oder Mercosur.

Karl Nehammer, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, referierte über die Möglichkeiten Europas, in die Zukunft zu investieren: „Die wichtigsten Investitionen sind in Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, auch um es kleineren und mittleren Betrieben zu ermöglichen, große Marktpräsenz zu erreichen.“

Zahlreiche Gäste aus Kärnten und ganz Österreich

Zum Netzwerken waren unter den Gästen etwa Hasslacher-Chef Christoph Kulterer, die Raiffeisen-Landesbank-Spitze Manfred Wilhelmer und Gerhard Oswald, Kleine-Zeitung-Geschäftsführerin Xenia Daum, Chefredakteur Wolfgang Fercher oder die Kelag-Vorstände Danny Güthlein sowie Reinhard Draxler.

In der Diskussionsrunde traf der ehemalige Bundeskanzler auf die Stromchefs Michael Strugl (Verbund) und Peter Weinelt (Wiener Stadtwerke) sowie ÖBB-CEO Andreas Matthä. Am Freitag wird in Millstatt weiterdiskutiert, am Samstag finden noch eine Wanderung und eine Radtour um den Millstätter See statt.