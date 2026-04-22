Seit langem ist der irischen Billigairline Ryanair die Luftverkehrsabgabe in Österreich ein Dorn im Auge. Zuletzt wurden Verbindungen vom Flughafen Wien-Schwechat abgezogen. Am Dienstag hat Ryanair-Chef Michael O‘Leary noch einmal den Druck erhöht. Die Fluglinie sei bereit, für Wachstum auf Österreichs Flughäfen zu sorgen, allerdings nur dann, wenn die Steuer ab 1. Mai wegfällt.

Sehr ernst nimmt diese Ankündigung der Klagenfurter Flughafen-Chef Maximilian Wildt: „Die Luftverkehrssteuer ist ein Riesennachteil für Klagenfurt – denn sie wird weder auf den Flughäfen in Ljubljana noch in Triest eingehoben.“ Österreich sei eines von nur acht Ländern, in denen es diese Abgabe noch gibt. Sogar Deutschland will die Steuer stark reduzieren und bereitet eine Abschaffung vor. Darüber hinaus sei mit der Steuer wenig gewonnen, wenn sie dazu führt, dass die Billigairline Verbindungen abzieht und damit auch Urlaubsgäste ausbleiben. Auch für andere Fluglinien wie die AUA sei die Abgabe ein großes Thema.

„Bremsklotz für Airport Klagenfurt“

Kärntens Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) sagt dazu: „Die Luftverkehrsabgabe ist ein echter Bremsklotz für die österreichischen Regionalflughäfen. Insbesondere für den Flughafen Klagenfurt, der sich im Alpe-Adria-Raum behaupten muss, ist die Abgabe eine erhebliche Benachteiligung. Der Finanzminister hat es in der Hand, das zu ändern.“ Er habe bereits Gespräche mit Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) geführt sowie mit Vertretern von Ryanair und AUA. Gemeinsam mit Parteikollegen, Landesrat Sebastian Schuschnig und Wildt werde er zeitnah ein Schreiben aufsetzen, um darzulegen, wie wichtig eine Abschaffung wäre.