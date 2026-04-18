Reiseveranstalter, die selbst in Urlaubsstimmung schwelgen, gibt es gerade in Pörtschach. Der bundesweite Verbandskongress lässt 170 Teilnehmer aus ganz Österreich zusammenkommen. Damit sitzt im Werzers Tui neben Ruefa und Dertour.

Kleinere Reiseveranstalter wittern Chancen für die Busreisen. Wer klassische Fernreisen anbietet, hat es aktuell mit viel Gesprächsbedarf für bereits gebuchte Flüge zu tun. Die gesperrten Flughäfen im Nahen Osten als Drehkreuze, wenn es noch weiter in den asiatischen Raum geht, lassen ganze Märkte wegbrechen.

Birgit Wallner, Vorständin des Verkehrsbüros und Chefin von Ruefa und Eurotours, bestätigt: „Wir sehen eine Verlagerung beim Buchungsverhalten Richtung Westen.“ Insbesondere der Mittelmeerraum sei gefragt. Allgemein spüre man aber eine Kaufzurückhaltung und einen Rückgang bei der Nachfrage.

Als dunkler Schatten schwebt die aktuelle Ölpreiskrise mit drohenden Engpässen bei Kerosin über dem Reisegeschäft. Noch bleibt abzuwarten, ob im Mai die Versorgungssicherheit an den Flughäfen wirklich gefährdet sein wird.

ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer sieht Potenzial in den Bundesländern, mehr Inlandsgäste anlocken zu können. Auch aus den Kernmärkten sei in dieser Saison eine verstärkte Nachfrage zu erwarten. Hier steht man aber auch in Konkurrenz mit Destinationen an der Adria.

Seitens der ÖBB beziehungsweise deren Tochterunternehmen (Rail Tours Touristik) sieht man sich mit dem „Rail & Trail“ Radreisenangebot bestätigt. Das Projekt wird auch als Erfolg der Kärnten Werbung und Steiermark Tourismus gewertet.

Die Situation sei für Reisebüros und Reiseveranstalter im Moment alles andere als erfreulich, doch man habe auch in Krisen zuvor Resilienz bewiesen. Zuversicht gibt, dass die Urlaubslust der Kundinnen und Kunden nach wie vor ungebrochen scheint. Inwieweit steigende Preise bei Flugtickets die Gäste am Boden halten, wird sich zeigen.