Begriffe wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit haben in unsicheren, turbulenten Zeiten an medialer Präsenz eingebüßt, Zukunftssorgen und Energie-Engpässe dominieren die Nachrichten. Doch „so tragisch die Geschehnisse sind, so sind sie doch eher ein Motor und ein Antrieb für die Energiewende. Es ist so wie 2022 ein Angebotsschock fossiler Energie. Es ist der zweite Versorgungsschock in vier Jahren und vermutlich nicht der letzte“, sagt Jürgen Schneider. Er ist Chef der Sektion Umwelt und Klima im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. Das Ministerium mit Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig (ÖVP) an der Spitze begründete 2022 die Green Finance Alliance, eine Kooperation mit Finanzdienstleistern, die privates Kapital für grüne Technologien mobilisieren und damit zur nachhaltigen Weiterentwicklung der heimischen Wirtschaft beitragen will.

Sektionschef Jürgen Schneider (rechts) und BKS-Vorstandsvorsitzender Nikolaus Juhász © Helge Bauer

„Wie finanziere ich?“

Von Beginn an als Gründungsmitglied der Green Finance Alliance dabei ist die BKS Bank. Man habe das Thema bereits erfolgreich in das Kerngeschäft integriert, sagt BKS-Vorstandsvorsitzender Nikolaus Juhász: „In das Einlageprodukt, in das Konto, in den Kredit. Damit wurde der Transitionsprozess Richtung Klimaneutralität eingeleitet.“ Dabei sei man „weit weg von Green Washing: Zwei unabhängige Partner analysieren Kreditnehmer und Projekt objektiv.“ Den „grünen“ Kurs verfolge man konsequent, betont Juhász: „Wer A sagt, muss auch B sagen. Wir haben unsere wissenschaftsbasierten CO 2 -Reduktionsziele errechnet. Heute ist der Bankbetrieb an sich kein klimarelevantes Thema mehr. Viel relevanter ist: Was finanziere ich?“

„Keine Energiewende gegen die Wirtschaft“

Hier hakt Schneider ein. Das Thema Klimaschutz hatte in der medialen und gesellschaftlichen Diskussion zwar bereits deutlich mehr Konjunktur als jetzt. „Die Zielsetzung der Klimaneutralität 2050 ist aber gleichgeblieben. Wir müssen Klimaschutz so machen, dass die Wettbewerbsfähigkeit im Idealfall nicht geschmälert, sondern gefördert wird.“

So brauche es für die Transformation der Industrie ausreichend grüne Energie zu vernünftigen Preisen: „Deswegen müssen wir die Energiewende weiterbringen.“ Denn Energiewende und Klimaschutz gegen die Wirtschaft funktioniere nicht, so Schneider. Die Energiewende werde nur bei Rahmenbedingungen gelingen, die sie ökonomisch darstellbar und im besten Fall wirtschaftlich attraktiv machten.

„Werden innovativere Ansätze finden müssen“

Das unterstreicht auch der BKS-Chef. „Gesamtwirtschaftlich betrachtet müsse man sich so aufstellen, dass möglichst viele Geschäftsmodelle weiterhin funktionierten. „Wir werden dort und da innovativere Ansätze finden müssen, um mit einem mitteleuropäischen Kostenniveau wettbewerbsfähig zu sein.“ Aber einige Geschäftsmodelle werden „vermutlich einem weiteren Strukturwandel unterworfen sein“, ist er überzeugt.

„Fördertöpfe werden kleiner“

Vor allem die Energiewende ist mit Milliarden-Förderungen des Staates einhergegangen. „Ja, wir haben noch Fördertöpfe“, sagt Sektionschef Schneider. In einer Übergangsphase sei es auch normal, dass man noch fördert. „Aber Fördertöpfe werden kleiner, die Bedeutung wird aufgrund des Spardrucks abnehmen – aber das muss keine schlechte Nachricht sein, weil das bedeutet, dass die Rolle privater Finanzierung größer wird.“

„Iran-Krise bewirkt etwas im Mindset“

Krisen wirken dabei mitunter als Katalysatoren. Man sehe, dass solche exogenen Entwicklungen wie jetzt im Iran im Mindset der Menschen etwas bewirkten, erklärt Juhász, „ganz gleich ob am Kapitalmarkt, oder an der Basis, bei den Unternehmen. Installateure berichten etwa von einer stark gestiegenen Nachfrage nach Wärmepumpen.“

Der Fluss des Kapitals in grüne Projekte soll aber auch belohnt werden. Juhász erwartet sich, „falls die Bankenabgabe aus budgetpolitischen Gründen prolongiert werden sollte“, dass „zumindest all das, was wir im Bereich Klima- und Energiewende finanzieren, davon abgezogen wird.“ Also jeder Kredit-Euro, den eine Bank wie die BKS solchen Projekten zur Verfügung stellt, soll dann zum Abzugsposten bei der Bemessungsgrundlage dieser Abgabe werden, so seine Forderung.

„Kärnten in vorrangiger Position“

Kärnten sieht der BKS-Vorstandschef übrigens – so wie seine Bank – in einer Vorreiterrolle: Die Kärntner Wirtschaft sei in einer „sehr vorrangigen Position“. Kärntens Industrie sei führend, viele hätten enorm investiert, etwa in der Holzwirtschaft. „Ich habe das Gefühl man macht ein leichtes Kärnten-Bashing und stuft sich selbst als rückständig ein. Dem trete ich entschieden dagegen: Sehr viel Positives und Zukunftsweisendes passiert in Kärnten.“