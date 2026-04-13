Bis in die Nacht hat die deutsche Regierung in der Berliner Villa Borsig über die Energiepreiskrise und anstehende Reformprojekte beraten. Montagvormittag hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Ergebnisse der Beratungen vorgestellt. Demnach plant die Bundesregierung angesichts der hohen Spritpreise eine Entlastung der Autofahrer. Dazu soll die Energiesteuer bei Diesel und Benzin um jeweils rund 17 Cent brutto pro Liter begrenzt auf zwei Monate gesenkt werden.

„Damit werden wir sehr schnell die Lage für die Autofahrer und für die Betriebe im Land verbessern“, so Merz. Die Bundesregierung erwarte, dass die Mineralölbranche die Entlastung weitergebe. Nach Angaben von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) sollen die Konsumenten und die Wirtschaft bei den Kraftstoffpreisen insgesamt um 1,6 Milliarden Euro entlastet werden.

Tabaksteuer wird im Gegenzug erhöht

Die Koalition will es zudem Arbeitgebern im Jahr 2026 ermöglichen, eine steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie von 1000 Euro zu zahlen. Zur Gegenfinanzierung der steuerlichen Mindereinnahmen soll die Tabaksteuer schon im Jahr 2026 erhöht werden.

„Zuversicht und gute Stimmung“

Die Schritte sind Teil eines größeren Pakets, zu dem auch Reformen der gesetzlichen Krankenversicherung und eine Steuerreform für untere und mittlere Einkommen zum 1. Jänner 2027 gehören. „Das ist erst der Anfang“, sagt Merz. Es sei der Auftakt zu einer Reihe von Beratungen mit dem Ziel, den Staat „moderner und gerechter“ zu machen und die Zuversicht der Menschen in die Funktionsfähigkeit des Landes zu stärken. Gebraucht würden „wieder Zuversicht und gute Stimmung“.