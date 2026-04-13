Der Tankstress, den die Rechnung hervorruft, dürfte wieder zunehmen. Wo es mit den Spritpreisen hingeht, scheint entschieden: Zu Wochenbeginn wird es an Österreichs Zapfsäulen wieder nach oben gehen.

Vor dem erwarteten Anstieg der Preise empfahl Wifo-Chef Gabriel Felbermayr: „Besser heute noch tanken.“ Gegenüber dem ORF sagte er: „Am Montag werden wir wieder eine Tendenz nach oben sehen.“ Es dürfte trotz Spritpreisbremse wieder spürbar teurer werden. Das liegt nach wie vor an dem Konflikt im Nahen Osten.

Die Spritpreisverordnung ist indes ausgelaufen: Wie die Kleine Zeitung berichtete, war die Maßnahme von 16. März bis 12. April begrenzt: Preiserhöhungen waren nur montags, mittwochs und freitags um 12 Uhr zulässig.

Zur preisdämpfenden Maßnahme der Bundesregierung meint der Wifo Chef: Es sei klug, dass diese durch ihre Gegenfinanzierung das Budget nicht belaste und dämpfend auf die Inflation wirke. Wären die Preise an den Zapfsäulen nicht gesunken, hätte das aber auch zu gewünschten Verhaltensänderungen führen können – wie dem Umstieg auf E-Mobilität bzw. spritsparendes Fahren. Allerdings gebe es in der Wirtschaftspolitik eben „andauernd Zielkonflikte“, so Felbermayr. Der Abbruch der Verhandlungen zwischen einer US-Delegation und Irans Führung, in denen es auch um die Öffnung der Straße von Hormuz ging, sei keine gute Nachricht.

Abseits davon staute es sich vor Innviertler Tankstellen, wo sich deutsche Tanktouristen auch Kanister vollfüllen. In Wien kam es zuletzt zu ersten Ausfällen bei kleineren Tankstellen.