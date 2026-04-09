Es hätte so schön werden können. Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung, hätte der gespannt lauschenden Zuhörerschaft beim Konjunkturgespräch der Raiffeisenlandesbank Steiermark die wirtschaftliche Erholung mit einem „1er“ vor dem BIP-Wachstum 2026 erklären können. Und nach Jahren der Rezession und Stagflation wäre das wohl Balsam in den Ohren vieler gewesen.

Hätte, wäre. Realität ist der „vierte Golfkrieg“ mit einer brüchigen Waffenpause. In der Nacht vor der 36. Auflage des Konjunkturgipfels im RLB-Hauptquartier in Raaba-Grambach hatte Donald Trump mit Auslöschung gedroht. „Erleben wir hier nur eine kurze Delle?“, stellte RLB-General Martin Schaller eingangs die rhetorische Frage. „Nein, es fühlt sich an wie tektonische Verschiebungen.“ Sicherheiten bekämen Risse, „in den Unternehmen werden Entscheidungen vertagt, Investitionen verschoben, Lieferketten hinterfragt, Allianzen neu bewertet.“

Erholung, kein Aufschwung

„Resignation sehen wir aber nicht“, betont Schaller. Auch Helmenstein sieht trotz allem Licht. Die wirtschaftliche Erholung war bereits im Gang, als der Golfkrieg einsetzte. „Der wird uns nicht komplett zurückwerfen, aber er kostet 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte Wachstum. Die Erholung ist grundsätzlich breit abgesichert – wenn es nicht zur Eskalation kommt“, sagt der Ökonom.

„Wir sehen keine Resignation“: Martin Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Steiermark © Rlb Steiermark

Die US-Politik am Golf sei nicht chaotisch, stellt sich Helmenstein gegen eine verbreitete Meinung. „Die USA haben eine Strategie, ebenso wie Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu, und sie sind im Tandem unterwegs.“ Irritationen und Provokationen seien bewusst eingesetzt. Am Golf werde die Welt Zeuge des Duells USA gegen China, bei dem es darum gehe, wer ökonomisch die Oberhand behalte.

Vom knappen Öl profitieren die USA

Die USA – sie sind mit 30 Billionen US-Dollar Bruttoinlandsprodukt (2025) die mit Abstand stärkste Volkswirtschaft – seien gerade dabei, Macht abzusichern. Helmenstein erklärt dies am Beispiel der Straße von Hormuz. Die Sperre führe zu disruptiven Veränderungen im Energiesektor. Die USA sind bei Energie Nettoexporteur, China und die Europäische Union Importeure. „Das ist eine ausbeutbare Situation“, so der Ökonom. Mit dem Golfkrieg sei das Geschäftsmodell des billigen Erdöls für China aus einem sanktionierten Land, dem Iran, zerstört. Das torpediere die chinesische Strategie der Überkapazitäten, die wiederum alle Industriezweige weltweit unter Druck setze. „Das ist Machtprojektion“, sagte Helmenstein. „Die USA profitieren geopolitisch, China wird verwundbarer.“

Auch die Geopolitikexpertin Velina Tchakarova unterstreicht: „Das Ziel des Krieges war es, China zu schwächen. Es war ein Stellvertreterkrieg.“ Angesichts der Waffenruhe könne man aufatmen, aber „die Ursachen wurden nicht beseitigt, nur verschoben. Die geopolitische Krise bleibt bestehen“, sagt Tchakarova. „Die Welt erlebt einen systemischen Bruch der bisherigen Weltordnung. Für Europa bedeutet das, wer keine harte Macht ausübt, hat keinen Platz am Tisch der Geopolitik.“

Russland sehen die USA als sicherheitspolitisches Problem Europas. „In den nächsten fünf bis zehn Jahren muss in Europa viel getan werden, um Russland glaubwürdig abzuschrecken. Das wird eine zivilisatorische Anstrengung.“ RLB-Chef Schaller plädierte dafür, die Verteidigungsfähigkeit und die Verteidigungsindustrie auszubauen. „Neutralität darf nicht Naivität bedeuten.“

Was tun mit der Inflation?

Zurück in die österreichische Wirtschaft. Helmenstein strich nicht nur die positive Wirkung internationaler Handelsabkommen hervor, er richtete auch einen kritischen Blick nach innen. In Österreichs Industriestrategie, so der IV-Ökonom, sei nur ein Drittel der Vorschläge eingeflossen, und von 117 beschlossenen Maßnahmen seien bis jetzt nur sieben umgesetzt. Österreich sei überreguliert, es habe kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. „Wir liegen deutlich über dem EU-Schnitt und geben pro Jahr 30 Milliarden Euro zu viel aus.“

Wie soll die österreichische Politik damit umgehen, wenn die Inflation steigt? „Wir werden einen gewissen Anstieg sehen“, sagt Helmenstein und warnt: Die letzte Teuerungswelle hätten Staat und Unternehmen abgefedert.

„Wir haben staatlicherseits ja alles getan, um die Folgen der Inflation für die private Haushalten möglichst abzufedern. Genau deswegen haben wir ja diese enorme Staatsverschuldung.“ Auch die Unternehmen hätten die Last der Inflation getragen, das zeige die Lohnquote. „Sie ist atemberaubend angestiegen“, so Helmenstein. Die Unternehmensgewinne andererseits seien „in den Keller“ gegangen, die Industrie wurde geschwächt. „Der reale Vermögens- und Einkommensverlust ist diesmal von den privaten Haushalten zu tragen“, sonst drohe Österreich eine weitere Deindustrialisierung.