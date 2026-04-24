Schätzungen zufolge leben derzeit etwa 150.000 Menschen in Österreich mit einer Form von Demenz. Bis 2050 könnte sich die Zahl verdoppeln. Eine der Folgen davon, dass die Lebenserwartung steigt.

Zwar steigt auch die Zahl derjenigen, die rechtlich vorsorgen für den Fall, dass sie selbst nicht mehr entscheiden können – mit einer Patientenverfügung, mit einer Vorsorgevollmacht. Das Interesse daran steigt auch und gerade bei Jüngeren. 340.000 Menschen haben in Österreich derzeit eine Vorsorgevollmacht. „Das Bewusstsein steigt. Trotzdem gibt es immer noch viele, die nicht ausreichend vorgesorgt haben“, sagt Stephanie Rinner, die als Notariatskandidatin von Notar Benno di Gaspero in Eberstein tätig ist.

Immer häufiger haben Rinner und ihre Berufskolleginnen und -kollegen mit Fällen zu tun, in denen Beteiligte nicht mehr für sich selbst handeln können und ein vom Gericht zugeteilter rechtlicher Betreuer, ein sogenannter Erwachsenenvertreter, für sie entscheiden muss.

Viele Menschen glauben, dass ihre nächsten Angehörigen, also der Ehepartner oder die Kinder, im Ernstfall automatisch für sie entscheiden und handeln dürfen. Ein Irrtum. „Wenn keine Vorsorgevollmacht vorliegt, muss das Gericht einen gesetzlichen oder gerichtlichen Betreuer bestellen. Und den kann man sich eben nicht selbst aussuchen.“

Ein Tattoo wäre „formunwirksam“ © IMAGO

„In einer Vorsorgevollmacht bestimmen Sie, wer in Ihrem Namen handeln und für Sie Entscheidungen treffen darf, falls Sie selbst nicht mehr entscheidungsfähig sind“, erklärt di Gaspero. Was die bevollmächtigte Person alles darf, sollte in der Vorsorgevollmacht klar benannt sein. Dabei geht es darum, wer eine ärztliche Betreuung oder Pflege für Sie veranlassen darf. Wer die Bankgeschäfte erledigt. Wer entscheidet, was medizinisch gemacht werden soll – etwa eine Operation. Wer sich um Ihre Immobilie kümmert, wenn Sie es selbst nicht mehr können. Wer im Zweifelsfall Vermögenswerte realisieren darf, um damit etwa Spezialtherapien zu bezahlen oder eine Dekubitus-Matratze. Wer über die Verlegung ihres Wohnortes – etwa in ein Seniorenheim – entscheiden darf.

Die Vorsorgevollmacht wird erst wirksam, wenn der Vollmachtgeber durch Demenz, Krankheit, oder einen schweren Unfall nicht mehr entscheidungsfähig ist. Sie gilt grundsätzlich „ewig“ bzw. bis zu einem Widerruf, der laut Rinner jederzeit möglich ist. Sogar dann, wenn der Vorsorgefall bereits eingetreten ist. Darum sollte man eine Vorsorgevollmacht in regelmäßigen Abständen prüfen. Rinner: „Schließlich verändert man sich. Und auch die Beziehung zum Bevollmächtigten kann sich ändern.“

Bevollmächtigen kann man (volljährige) Familienmitglieder, aber auch eine fremde erwachsene Person, der man vertraut. Oder mehrere Personen, denn möglich ist auch eine Aufgabenverteilung. Rinner: „Ich rate, das Thema innerhalb der Familie einmal anzusprechen.“ Im Fall, dass mehrere Personen bevollmächtigt werden, empfiehlt Rinner, eine Reihung vorzunehmen. Und sie legt die Erstellung einer Vorsorgevollmacht insbesondere Menschen, die unternehmerisch oder in einem landwirtschaftlichen Betrieb tätig sind, ans Herz. Und Alleinverdienern, im Falle deren Entscheidungsunfähigkeit ihr Partner oder ihre Partnerin womöglich keine Zeichnungsberechtigung beim Bankkonto hat.

Die Notarinnen und Notare beraten Sie und erstellen mit Ihnen gemeinsam eine Vorsorgevollmacht. Di Gaspero: „Die Entscheidung hat eine große rechtliche Tragweite, jede Vorsorgevollmacht ist anders. Es ist klar, dass man sich so etwas nicht aus dem Internet herunterladen sollte.“ Beglaubigen kann eine Vorsorgevollmacht nur ein Notar oder eine Notarin. Die Vorsorgevollmacht wird im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis registriert.

Eine Patientenverfügung wird immer öfter im Doppelpack mit einer Vorsorgevollmacht erstellt. Dabei geht es um Anweisungen an den Arzt bei Unfällen oder Krankheiten etwas NICHT zu tun, obwohl es medizinisch geboten wäre für den Fall, dass man seinen Willen, weil man zum Beispiel im Koma liegt, nicht mehr äußern und Entscheidungen nicht mehr treffen kann. Etwa keine Sonde zu legen oder keine künstliche Beatmung oder Ernährung vorzunehmen. Sie schützt vor ungewollten Maßnahmen, entlastet Angehörige in emotionalen Krisensituationen und gibt Ärzten eine verbindliche Handlungsanweisung.

Voraussetzung ist eine umfassende ärztliche Aufklärung, die selbst zu bezahlen ist, denn sie ist keine Kassenleistung. Notare oder Notarinnen beraten über rechtliche Möglichkeiten und helfen beim Errichten der schriftlichen Patientenverfügung. Auf Papier. Diese Formvorschriften sind streng. Natürlich wäre eine Tätowierung auf der Brust, wonach man nicht wiederbelebt werden will, „formunwirksam“.

Jede Patientenverfügung, die bei einem Notar errichtet wird, kann auch auf Wunsch in das Patientenverfügungsregister des österreichischen Notariats eingetragen werden. Es wird in Kooperation mit dem Österreichischen Roten Kreuz geführt. Es gilt, die „verbindliche“ und die „sonstige“ Patientenverfügung zu unterscheiden. Rinner: „Die Verbindliche ist acht Jahre lang wirksam. Sie kann jederzeit formfrei widerrufen werden. Nach acht Jahren muss sie wieder bestätigt werden, wofür erneut eine ärztliche und rechtliche Aufklärung nötig ist.“

Die sonstige Patientenverfügung läuft nicht ab, wirkt aber nicht so stark.