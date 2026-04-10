Junge Paare oder Familien, die ihren ersten Wohnraum schaffen, suchen natürlich vor allem nach Leistbarem. Aber es sind nicht nur Wohnungen und landwirtschaftliche Liegenschaften, die ge- und verkauft werden, sondern auch Ferienwohnungen und Ferienhäuser.

Nach dem Auslaufen der KIM-Verordnung, die die Vergabe von Wohnbaukrediten eingeschränkt hat, zieht der Immobilienmarkt an, und „das Bewusstsein für Eigentum wird wieder stärker“. So beobachtet es Notar Klaus Schöffmann aus Klagenfurt. „Der Zusammenhalt in den meisten Familien ist stark. Die Eltern unterstützen ihre Kinder oft beim Wohnungs- oder Hauskauf.“

Temporäre Befreiung von Gebühren läuft im Juni aus

Vor allem ein Faktor führt zu einer größeren Hauskauf-Motivation in diesem Frühling: Die temporäre Befreiung von den Gebühren für die Eintragung von Eigentumsrecht und Pfandrecht im Grundbuch bei Erwerb von Wohnraum als Hauptwohnsitz – sie wurde im Jahr 2024 eingeführt, um die schwächelnde Bau- und Immobilienbranche anzukurbeln – läuft Ende Juni aus. Dieses befristete Zugeständnis der Regierung ist viel wert, bedenkt man, dass für die Eintragung des Eigentumsrechts normalerweise 1,1 Prozent vom Kaufpreis fällig ist und für die Eintragung eines Pfandrechts für Bankkredite 1,2 Prozent. „Die Gebührenbefreiung gilt allerdings nicht ab Abschluss des Kaufvertrags, sondern mit Antragstellung beim Grundbuch. Und das kann dauern, denn davor sind etliche Genehmigungen einzuholen“, sagt Schöffmann und rät: „Wer also gerade sowieso kaufen will, sollte es zeitnah machen.“ Denn es sei kein Signal zu vernehmen, wonach die Gebührenbefreiung verlängert werde.

Schöffmann: „Wir prüfen, ob das Faktische mit dem Rechtlichen übereinstimmt“

Immobilienkaufverträge gehören zum täglichen Geschäft von Klaus Schöffmann und seinem Team. Während er aber mit dem Thema schon seit 35 Jahren beschäftigt ist, ist es für seine Klienten eine in ihrem Leben oft einzigartige Situation: Für die meisten ist der Kauf des Eigenheims die größte Investition in ihrem Leben, bei der es gilt, sämtliche Fallstricke zu vermeiden. Oder wie Schöffmann es formuliert, „ob das Faktische mit dem Rechtlichen übereinstimmt“.

Die allermeisten Kaufverträge lassen Käufer bzw. Verkäufer von Notaren und Notarinnen verfassen. Denn das Dokument ist heikel: „Ein Immobilienkaufvertrag muss nicht nur die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, sondern soll auch die Widmungen oder Aufschließungen berücksichtigen. Außerdem sind behördliche Erledigungen vorzunehmen, um ins Grundbuch zu kommen. Man bedenke nur den Grundverkehr oder Teilungsgenehmigungen“, sagt Schöffmann.

Gelten Dienstbarkeiten für das Grundstück?

Zunächst wird in den Notariaten – so absurd das auch klingt – geprüft, ob der Verkäufer der Immobilie auch wirklich der Eigentümer ist. Schöffmann: „Mein Highlight im negativen Sinn war eine Wohnung, die verkauft werden sollte, die es aber rechtlich gar nicht gegeben hat.“ Stimmen die Grundstücksgrenzen? Ist das Grundstück öffentlich erreichbar? Gelten Dienstbarkeiten bzw. Nutzungsrechte für das Grundstück oder die Immobilie, etwa Wohn- oder Wegerechte? Manchmal sind solche Dienstbarkeiten, die den Wert einer Immobilie gehörig mindern können, nicht einmal dem Verkäufer bewusst. Die Notarinnen und Notare klären Fragen wie diese vor einem Immobilienkauf ab. Sie formulieren den Vertragstext und beurkunden die Vertragsunterzeichnung. Den Vertrag selbst aufzusetzen – davor kann Schöffmann nur warnen: „Schließlich zieht man sich den Zahn ja auch nicht selbst.“

Treuhandschaft gibt Sicherheit - für beide Seiten

Die treuhändige Verwahrung des Kaufpreises gehört zu den vielleicht relevantesten Aufgaben der Notariate im Rahmen von Kaufverträgen. Die Treuhandschaft sichert den Geldfluss zwischen Käufer und Verkäufer. Der Notar oder die Notarin verwahrt den Kaufpreis auf einem Treuhandkonto und zahlt ihn erst aus, wenn vertragliche Bedingungen – insbesondere die Eintragung im Grundbuch – erfüllt sind. Was beide Parteien vor finanziellen Risiken schützt.

Auch, wenn die Euphorie im Moment des Kaufabschlusses groß ist: Notar Schöffmann rät eindringlich dazu, schon bei der Erstellung des Kaufvertrags mitzudenken, wie es mit dem Haus, also auch mit der Familie weitergeht, wenn etwas passiert, wenn etwa einer der Käufer - oder einer der Lebensgefährten, die gemeinsam kaufen - stirbt. „Solche Themen sind Teil unserer Beratung. Ebenso wie die zu erwartenden Kosten und Steuern.“

Erstberatung immer kostenlos

Apropos Steuern: Die Notarinnen und Notare unterstützen ihre Klienten auch beim Steuersparen. Hier geht es zum Beispiel um Spitzfindigkeiten, ob und wann die Immobilie Hauptwohnsitz des Verkäufers war. Den Notar oder die Notarin zahlt in der Regel der Käufer. Wobei: Die Erstberatung im Notariat ist immer kostenlos.

Was den Kauf von Zweitwohnsitzen, von Feriendomizilen in Kärnten angeht, herrscht laut Schöffmann in Kärnten aktuell Verunsicherung. Ein Beispiel dafür ist jene Appartementanlage in Velden, in der auch Andreas Gabalier eine Wohnung gekauft hat. Das Gebäude wurde 2016 unter der Auflage einer touristischen Nutzung errichtet, die aber laut Behörden „nicht ausreichend“ erfüllt ist. Schöffmann: „Es wäre schön, wenn es in Kärnten klarere Lösungen geben würde, wo Freizeitwohnsitze begründet werden dürfen, damit man weiß, woran man ist. Sonst versendet Kärnten falsche Botschaften an zukünftige Käufer.“