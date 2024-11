Nachhaltigkeits-Preis Trigos, Kärntner des Tages, jetzt kann Christof Weissenseer auch den Carinthiacus zu den Anerkennungen zählen, mit denen der Holzbau-Unternehmer heuer schon ausgezeichnet wurde. Letzterer, der Standort-Award des Landes, wurde am Montagabend vor zahlreichen Gästen zum zweiten Mal in den Kategorien „National“ und „International“ vergeben.

Eine der beiden von der Künstlerin Elisabeth Juri angefertigten Glasskulpturen, überreicht von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und LHStv. Martin Gruber (ÖVP) nahm Nastaran Behravan, Junior Scientist im Bereich Thin Film Technologies, entgegen. Die Forscherin der Silicon Austria Labs entwickelt weltweit gefragte Dünnschichten für mikroelektromechanische Systeme. Diese kommen in winzigen Sensoren in Alltagsgeräten wie Smartphones zum Einsatz. Die gebürtige Iranerin arbeitet an bleifreien Alternativen wie Aluminiumnitrid und Aluminium-Scandiumnitrid und leistet damit einen Beitrag zur nachhaltigen Technologieentwicklung.

Visionäre Beiträge aus Kärnten

Weissenseer gilt im Holzbau als Pionier, ist Unternehmer und Gründer von Weissenseer Holz-System-Bau GmbH. Seine Vision: eine Rücknahme- bzw. Rückbaugarantie für Häuser. Jeder Baustoff soll wiederverwertbar sein. Bekannt ist er für seine Passivhäuser und mehrgeschossige Holzbauten. Mit Projekten wie dem Weltmeister-Haus „LISI“ oder dem schwimmenden „Autarc Home“ hat das Unternehmen weltweit für Aufsehen gesorgt.

Nominiert waren zudem der Unternehmer Wolfgang Hinteregger, der für den Klimaberg Katschberg steht und Julia Petschnig mit ihrem Together Verein. Ebenso nominiert für den Carinthiacus International waren Pascal Nicolay, Professor für Smart Material an der FH Kärnten und Eithne Knappitsch von der FH Kärnten. Für sie gab es Ehrenurkunden von der Fachjury rund um Vorsitzende Margit Heissenberger.

Durch den Abend im Spiegelsaal der Landesregierung führte Martina Klementin, umrahmt wurde die Preisverleihung vom Jazz Trio der Gustav Mahler Privatuniversität. Unter den Gästen waren unter anderem Premierenpreisträger Oliver Heinrich, die Landtagsabgeordneten Stefan Sandrieser und Günther Leikam (SPÖ), sowie ÖVP-Klubobmann Markus Malle.