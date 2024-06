Die Gala in Velden hatte – nicht nur wegen des Roten Teppichs vor dem Casino – etwas von einer Oscar-Verleihung. Und als Oscar der Nachhaltigkeits-Preise begreift sich auch der Trigos, den in Kärnten die BKS Bank gemeinsam mit respACT alle zwei Jahre vergibt. „Der Trigos ist ein Fixpunkt im Kalender der nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen in unserem Bundesland“, so Gastgeberin und BKS-Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer.

Es folgte ein Preisreigen, der erfreulicherweise sogar größer war als vorgesehen: Denn in der Kategorie Klimaschutz gab es gleich zwei Trigos-Gewinner: das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit und das LKH Villach – beide beeindruckten mit ihren Maßnahmen, die vom ökologischen Raumklimamanagement bis zum Recycling von Narkose-Gas gehen. In der Kategorie „Regionale Wertschaffung“ übergaben Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Astrid Legner und Caritas-Direktor Ernst Sandrieser den Trigos an das Landwirte-Paar Martin und Julia Weitschacher aus St. Veit und seine innovativen Ecolets-Schafwoll-Pellets.

In der Kategorie „Vorbildliche Projekte“ gewann Weissenseer Holz-System-Bau aus Greifenburg mit CEO Christof Weissenseer an der Spitze. Dieser Trigos wurde von Industriellen-Geschäftsführerin Claudia Mischensky und BKS-Bank-Vorstandsmitglied Nikolaus Juhász vergeben. In der Kategorie „Soziale Innovation“ setzte sich Julia Petschnig mit ihrem Verein Together durch, der seit mehr als zehn Jahren Lebensmittel vor dem Müll bewahrt. Petschnigs Prinzip: „Miteinander wertschätzend wirken“. „Wir glauben daran, dass Nachhaltigkeit nicht nur den Schutz der Umwelt, sondern auch die Förderung sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Stabilität umfasst“, sagte Matthäus Hirsch, Vorstand von Hirsch Uhrenarmbänder in Klagenfurt. Das Traditionsunternehmen hatte die Trigos-Jury unter anderem mit seiner nachhaltigen Lieferkette beeindruckt – und sich dadurch den Sonder-Trigos gesichert, den die Kleine Zeitung unter den Ersteinreichern vergibt.

Unter den Gästen: Erich Auer vom Umweltdachverband, Unternehmensberaterin Iris Strasser, Daniela Stein vom Business Frauen Center, Mondi Frantschach-Geschäftsführer Gottfried Joham, Kabeg-Vorstand Arnold Gabriel, Leder-Michl Michael Neller aus Villach, Kleine Freiheit-Betreiberin Sophie Meierhofer. Hannes Müller vom Genießerhotel „Die Forelle“ ließ sich von seinem Sohn Lorenz begleiten – mit 14 Jahren der jüngste Gast der Trigos-Gala.