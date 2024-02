Früher war Nachhaltigkeit im Unternehmen oft eine bloße Marketingmaßnahme. Heute ist es Tagesgeschäft. Dazu hat auch der nachhaltige Unternehmerpreis Trigos beigetragen, der in Österreich heuer zum 21. Mal vergeben wird. Auch regional in Kärnten liegen die Trigos-Trophäen, die man im wahrsten Sinne des Wortes „halten“ muss bzw. darf, wieder in vier Kategorien bereit - plus Sonderpreis.

In den vergangenen Jahren wurden nachhaltige Vorreiter wie die Schoko-Manufaktur Zotter, Mondi, Grüne Erde, FunderMax, der Verbund, Sto und Greiner Packaging ausgezeichnet. Beim bisher jüngsten Kärntner Trigos 2022 waren es Flex, Sto, myAcker, Graf Film und der Gralhof.

Role-Models für Nachhaltigkeit

„Schon eine Trigos-Einreichung unterstützt das eigene strategische, verantwortungsvolle Handeln und rückt es noch mehr ins Bewusstsein“, heißt es zum Beispiel vom Trigos Preisträger Evva Sicherheitstechnologie. „Der Trigos ist eine Wertschätzung für unsere Arbeit in den vergangenen zehn Jahren“, sagt die Gründerin von Dachgold, Cornelia Daniel. Vom Kärntner Start-up myAcker heißt es: „Gerade für kleinere Unternehmen wie das unsere, ist die Auszeichnung von großer Bedeutung, weil sie eine Bühne bietet.“ „Für die Gesellschaft ist es wichtig, dass es Role-Models gibt, die zeigen, dass sich Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg nicht ausschließen“, sagt Kilian Kaminski, Co-Founder der Recycling-Plattform Refurbed, und: „Der Trigos holt Vorreiter aus allen Branchen vor den Vorhang und inspiriert dadurch andere.“

Einreichfrist bis 8. März

Der Trigos, in Kärnten von der BKS Bank gemeinsam mit anderen Trägern vergeben, ist also auch ein wichtiges Signal nach innen, in Zeiten, da die Sinn- und Wertefrage für Mitarbeiter immer entscheidender wird. Gut also, dass die Einreichfrist verlängert wurde. Kärntner Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsstrategien der anspruchsvollen Analyse und Bewertung der Trigos-Jury unterziehen wollen, können bis 8. März 2023 unter www.trigos.at in vier Kategorien einreichen: Vorbildliche Projekte, Regionale Wertschaffung, Social Innovation & Future Challenges und Klimaschutz. BKS Vorstandsmitglied Nikolaus Juhász: „Ich lade alle unternehmen, die nachhaltig etwas bewegen wollen, zu einer Einreichung ein.“