„Der Trigos ist ein Fixpunkt im Kalender der nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen in unserem Bundesland. Die Auszeichnung steht für unternehmerische Verantwortung, Innovationskraft und zukunftsorientiertes Handeln“, sagen Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank und Nikolaus Juhász, designierter Vorstandsvorsitzender der BKS Bank und Kärnten-Koordinator von respACT. Am Dienstag gab die Jury die Nominierten für den Trigos 2024 in Kärnten bekannt. Insgesamt zwölf Finalisten rittern um die begehrte Trophäe, die am 4. Juni bei der Trigos-Gala im Casineum Velden vergeben wird.

In der Kategorie Klimaschutz sind nominiert: das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit, das LKH Villach und die Treibacher Industrie AG.

In der Kategorie Regionale Wertschaffung sind nominiert: die Ecolets GmbH, das Genießerhotel Die Forelle und die Kärntnermilch.

In der Kategorie Vorbildliche Projekte sind nominiert: Infineon Austria, die Vivatro GmbH und Weissenseer Holz-System-Bau.

Und in der Kategorie Soziale Innovation sind nominiert: der Unverpackt-Laden Kleine Freiheit, die Swircle GmbH und der Verein Together.

Neben den Preisen in den vier Kategorien vergibt die Kleine Zeitung als Medienpartner einen - nachhaltigen - Sonderpreis. Hinter dem Trigos Kärnten steht eine Trägerschaft aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die den Preis seit 2008 an Vorzeigebetriebe in Kärnten vergibt.