Silicon Austria Labs (SAL), das österreichische Forschungszentrum für elektronikbasierte Systeme, hat Aya Cohen zur neuen Leiterin der SAL MicroFab in Villach ernannt. Die 39-jährige Ingenieurin und Managerin soll Österreichs größten Forschungsreinraum vorantreiben. Die 1400 Quadratmeter Reinraumfläche sind ein wichtiger Knotenpunkt für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Österreich. Zu den Hauptzielen gehören die Erleichterung des schnellen Prototyping, die Produktion von Kleinserien und die nahtlose Übertragung von Prozessen in den industriellen Maßstab.