Zukunftsfonds, so heißt das riesige „Trostpflaster“ von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) für die Länder. 1,1 Milliarden Euro erhalten diese nun jährlich für Kinderbetreuung, Pflege etc. In der Steiermark tauchte der Begriff 2001 auf: Unter der Klasnic-VP wurde ein Zukunftsfonds für „besondere Impulse“ eingerichtet.