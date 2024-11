Zukunftsweisende Entscheidungen für ein nachhaltiges Unternehmen, schöpferische Ideen für regionale Firmen, kreative Problemlösungen, Durchsetzungsvermögen, ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern und Einsatzbereitschaft – all das macht einen guten Unternehmer aus. Viele davon sind auch in den Regionen Oberkärnten und Osttirol vertreten. Im Rahmen der „Köpfe des Jahres“- Wahl der Kleinen Zeitung präsentieren sich fünf von Ihnen der Leserschaft. Wer wird Ihr Sieger in der Kategorie „Unternehmergeist“?

Victoria Gailer

Aus einer ehemaligen Industrieruine wurde das Bildungs- und Innovationszentrum „Karnische Werkstätten“. Ziel von Projektleiterin Victoria Gailer ist es, in Kötschach-Mauthen eine Einrichtung zu schaffen, um jüngeren Generationen in der Region eine Perspektive aufzuzeigen und Lehrlinge, Betriebe, Mitarbeiter und künftige Unternehmer für berufliche Herausforderungen fit zu machen. Die junge Unternehmerin wollte einen „inspirierenden Ort bieten, an dem Menschen zusammenkommen, um ihr Wissen auszutauschen“.

Victoria Gailer will jungen Menschen eine Perspektive bieten © Salcher

Brigitta Baumann

Sie ist die Seniorchefin des Naturhotels Alpenrose in Obermillstatt, das kürzlich sein 60-Jahr-Jubiläum feierte. Zu diesem Anlass wurde Baumann für ihre erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit von der Wirtschaftskammer geehrt. Die Auszeichnung wurde Betrieben und Unternehmerpersönlichkeiten zuteil, die „das Herzstück der Wirtschaft in der Region ausmachen und mit zahlreichen Arbeitsplätzen für Stabilität und Wachstum sorgen“. Aktuell wird in dem Naturhotel um 3,5 Millionen Euro umgebaut.

Brigitta Baumann ist seit über 60 Jahren erfolgreiche Unternehmerin © Julia Klemmer/Naturhotel Alpenrose

Rebecca Schett

Seit 600 Jahren lebt und arbeitet die Familie Schett am Lahnberg auf 1550 Meter Seehöhe über dem Villgratental. Firmenchefin Rebecca Schett vertreibt das Villgrater Natur Bett aus Schafwolle und Zirbenholz. Woolin Dämmstoffe ermöglichen biologisches Bauen und Dämmen. Auch Lammfleisch gehört zum Produktumfang. Wolle ist antiallergen, antibakteriell und temperaturausgleichend und eignet sich daher auch für die Kleinsten. Weiters gibt es natürliche Kosmetikprodukte sowie handgefertigte und hochwertige Accessoires für den natürlichen Lebensstil.

Rebecca Schett leitet das Familienunternehmen Villgrater Natur © Martin Lugger

Christof Weissenseer

Der Unternehmer aus Greifenburg wurde für die energieeffizienten und ökologischen Bauweisen seiner Holz-System-Bau GmbH mit einem Trigos ausgezeichnet. Mit nur 21 Jahren übernahm der heute 56-Jährige den Betrieb von seinem Vater. Was als regionaler Handwerksbetrieb mit zwei Mitarbeitern startete, entwickelte sich zu einem international agierenden Holzbauunternehmen mit 50 Mitarbeitern, das inzwischen aus 15 verschiedenen Firmen besteht.

Christof Weissenseer wurde für seine Arbeit bereits mehrfach ausgezeichnet © Weissenseer

Stefan Ortner

Werbetechnik von GreenPrint Osttirol: Im Jahr 2000 haben Stefan und Claudia Ortner in Ainet einen Copy-Shop gegründet. Zehn Jahre später haben sie das kleine Druckereigewerbe angemeldet und heuer das Unternehmen um das Beschriftungsdesign-Gewerbe erweitert. Der Betrieb beschäftigt fünf Mitarbeiter und wirtschaftet nach den Prinzipien der Gemeinwohlökonomie. „Nachhaltig, zertifiziert, menschlich“, lautet das Motto. Um möglichst umweltfreundlich drucken zu können, setzt GreenPrint auf besonders energieeffiziente Drucker. Eine Photovoltaikanlage erzeugt den Strom für die Geräte und das Elektro-Dienstfahrzeug.