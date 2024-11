Die EU habe schon vor Jahren über die Erneuerbare-Energie-Richtlinie RED die Weichen dafür gestellt, dass alternative Kraftstoffe, die aus der Verwertung von Abfall oder Reststoffen stammen, den handelsüblichen Treibstoffen beigemengt werden können, sagt Ewald-Marco Münzer. Er ist Chef der zwar in Wien ansässigen, aber in der Steiermark aufgebauten Münzer Bioindustrie GmbH. Firmensitz des mittelständischen Familienunternehmens ist Sinabelkirchen. Münzer wurde soeben in Brüssel für eine zweite Amtszeit als Präsident der EWABA bestätigt, der „European Waste based & Advanced Biofuels Association“. Der Verband engagiert sich beim Einsatz alternativer Kraftstoffe auch beim Schiffs- und Flugverkehr.

Innerhalb der EU gebe es völlig unterschiedliche Zugänge innerhalb der Branche. So werde das Thema Schutzzölle kontroversiell diskutiert; Münzer ist in Kontakt mit der EU-Kommission, die Zölle an sich seien kein veraltetes System: „Dem geht ein langes Verfahren voraus, in dem der Schaden für die Volkswirtschaft ermittelt wird, Zölle funktionieren nicht von heute auf morgen, sie folgen einem transparenten, wissenschaftlichen Verfahren.“ Seit Mitte August gebe es provisorische Zölle, weil Asien den europäischen Markt mit „mutmaßlich alternativen Kraftstoffen“ geflutet habe. Immerhin: Der Heimmarkt sei offensichtlich global interessant.

In Österreich werden schon seit 20 Jahren alternative Kraftstoffe beigemengt, derzeit beim Diesel sieben Prozent und bei Benzin 10 Prozent. Allein dadurch seien 26 Millionen Tonnen CO 2 nur in Österreich eingespart worden, so Münzer. Die neue EU-Kommission sollte nun den Boden für „vernunftbetonte“ Erhöhungen bereiten, etwa bei Diesel von B7 auf B10 zu gehen. Münzer: „Das allein spart eine Million Tonnen CO 2 pro Jahr.“ Der normative Rahmen würde bereits bestehen, auch in der faktischen Marktumsetzung: Die BMW-Group habe B10 seit Jahren freigegeben, Peugeot sei schon bei B30. Alltagsproblem: „Der Bestandsschutz. Die Zapfsäule an der Tankstelle hat eben nur drei oder vier Leitungen, da kann man keinen Bauchladen draus machen.“ Ein Meilenstein sei die Einführung von B10 in Deutschland im Frühjahr 2024 gewesen, nun müsse man die höheren Beimengungen auch in anderen Ländern umsetzen. Die Anrechenbarkeit der alternativen Kraftstoffe finde aber bis dato keinen Niederschlag bei den Flottenzielen, das müsse sich ändern.

Münzer betreibt seit zehn Jahren eine Biodieselanlage in Gaishorn am See, seither wurden dort 700.000 Tonnen abfallbasierten Biodiesel hergestellt. Die Steiermark habe in der Treibstoffherstellung aus Altspeiseöl eine 30-jährige Tradition, entwickelt ursprünglich von der Karl-Franzens-Universität. „EU und Österreich können stolz darauf sein, was sich seither getan hat.“ Im Bereich der synthetischen Kraftstoffe werde es noch viele Entwicklungen geben. Potenzial sehen die Steirer vor allem auch im Bereich der Nutzfahrzeuge, in der Landwirtschaft und beim Schiffsverkehr.