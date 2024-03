Der deutsche Automobilzulieferer Mahle ist ein weltweit agierender Konzern mit über 70.000 Mitarbeitern und mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz (2022). In St. Michael/Šmihel betreibt Mahle seit Jahrzehnten ein Werk für Filtersysteme. Fast 5000 Produkte werden hier erzeugt und vertrieben, großteils in Europa. Produziert werden vor allem Komponenten für Verbrennungsmotoren. Doch die Transformation Richtung Elektromobilität hat auch bei Mahle in St. Michael Einzug gehalten, erklären die Geschäftsführer Klaus Schöffmann (kaufmännisch) und Günter Semeja (technisch) im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.