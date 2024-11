In den vergangenen Wochen hagelte es viele schlechte Nachrichten von der heimischen Wirtschaft. Trotz der aktuell herausfordernden Zeiten gibt es aber auch gute Neuigkeiten, wie etwa von der Firma PCS in Klagenfurt, die am Freitag das um 2,5 Millionen Euro modernisierte Headquarter feierlich eröffnet hat. „Die Investition ist ein Bekenntnis der Eigentümer, der italienischen GPI-Gruppe, zum Standort in Klagenfurt“, betont Firmenchef Jan Bürger.

Die in den 1980er Jahren gegründete PCS (Professional Clinical Software) ist für ihre Krankenhaussoftware bekannt, mit der in Spitälern und Pflegeeinrichtungen unter anderem Patientendaten, medizinische Dokumentation, Befunde und Abrechnung zusammengeführt werden können. Die Software ist noch immer das Kerngeschäft des Unternehmens, wie Bürger betont. Zumal das Unternehmen vor allem in den kommenden Jahren großes Potenzial in diesem Bereich ortet, da etliche Krankenhäuser in Österreich und Deutschland bis 2027 ihre Abrechnungs-Software umstellen werden müssen.

Mit Apotheken-Robotern in 25 Ländern

Doch seit die ebenfalls italienische TBS-Gruppe vor einigen Jahren die PCS GmbH an die GPI-Gruppe verkauft hat, wachsen zwei weitere Geschäftsfelder unter dem Firmennamen GPI Central Eastern Europe am Klagenfurter Standort. Hohes Potenzial haben die Pharmazieroboter, die in Krankenhausapotheken, bei Großhändlern und „normalen“ Apotheken zum Einsatz kommen. „Einer unserer ersten Kunden war das Wiener AKH“, sagt Bürger. Seit 2022 boome dieses Segment. Bald werde man die angestrebte Stückzahl von 50 Apothekenrobotern pro Jahr erreichen. Bis 2030 sollen es sogar 100 Stück pro Jahr sein. Aktuell hat die Firma mit einem Partner sogar die Ausschreibung des Krankenhauses Uppsala gewonnen. „Angefangen haben wir in Österreich, Deutschland und Schweiz. Mittlerweile sind wir in 25 Ländern“, berichtet Bürger. Vor allem der skandinavische Markt entwickle sich sehr positiv. Dass man in diesem Bereich breit aufgestellt sei, bewähre sich in Zeiten wie diesen. Denn aktuell sei bei den niedergelassenen Apotheken schon eine gewisse Investitionszurückhaltung spürbar. Doch der Firmenchef erwartet, dass es spätestens 2026 auch in diesem Segment deutlich bergauf geht.

Das automatische Apothekenlager kann in Krankenhäusern, bei Großhändlern und in normalen Apotheken zum Einsatz kommen © Hannes Krainz

Im Wachsen ist neben Softwarelösungen für Blut- und Gewebebanken sowie Transplantationsprozesse auch das Geschäftsfeld Diagnostik. Unter den Produkten gibt es eine KI unterstützte pathologische Analyse für telemedizinische Anwendungen. Darüber hinaus sollen bald High-Tech-Klebefolien in Österreich zur Anwendung kommen, die Vitalwerte von Patienten erfassen und übertragen können.

2,5 Millionen Euro wurden in die Modernisierung investiert © Bauer

Den Jahresumsatz des Klagenfurter Standortes beziffert Bürger mit zwölf Millionen Euro. Er sei seit Jahren im Steigen während der Mitarbeiterstand mit 75 Personen dank großer Effizienz konstant bleibe.