Die österreichische Bevölkerung wächst und wird älter. Aufgrund dieser Entwicklung geht Statistik Austria bis 2030 von einem 15 prozentigen Anstieg der Krebserkrankungen aus. Das Münchner Medizintechnikunternehmen VivaScope hat Geräte entwickelt, die dank Digitalisierung schnellere Diagnosen etwa bei Hautkrebs ermöglichen. Denn auffällige Stellen werden mit dem Laserscanmikroskop Schicht für Schicht rein optisch untersucht und können sofort beurteilt werden.

„Eine klinische Studie zeigt, dass mit 43 Prozent fast die Hälfte der durchgeführten Biopsien nicht notwendig sind“, sagt Roberto Banchi, Arzt und Anwendungsspezialist von VivaScope. Würde man diese einsparen, wäre das für Betroffene und das medizinische Personal eine deutliche Entlastung. Auch Wartezeiten können die neuartige Lösung für hochauflösende Bildgebung reduzieren. Denn, wenn doch Gewebe entnommen werden muss, liegt durch die Scans innerhalb von Minuten und nicht mehr in einem Tag das Ergebnis vor.

Das Laserscanmikroskop liefert Ergebnisse in wenigen Minuten © VivaScope

Seit dem Vorjahr fertigt das Völkermarkter Unternehmen Wild mit dem Scan Head das Herzstück der In-vivo-Geräte von VivaScope. Pro Jahr werden rund 70 bis 100 Stück in Kärnten hergestellt. Eine Steigerung wird angestrebt. „Als Unternehmen sind wir sehr eng miteinander verbunden. Dadurch konnten wir die Entwicklung des Scan Heads rasch vorantreiben und das Produkt qualitativ verbessern“, sagt Alexandra Roth, Projektmanagerin Medical Technology bei Wild. Ab 2025 wird die Zusammenarbeit ausgebaut, denn weitere VivaScope Baugruppen sollen von Wild übernommen werden.

Alexandra Roth © Wild

Die VivaScope Geräte sind weltweit in 25 Ländern in über 400 Kliniken und medizinischen Zentren im Einsatz. In Österreich sind VivaScope-Geräte unter anderem am Klinikum Klagenfurt, am Universitätsklinikum Graz, an der Universitätsklinik für Dermatologie LKH Salzburg und an der Medizinischen Universität Wien im Einsatz.