Jeder, der schon einmal ein auffälliges Muttermal hatte, kennt diese Nervenprobe von der ersten Einschätzung des Arztes über schmerzhafte Gewebeentnahme bis hin zu endgültigen Diagnose. Das konfokale Laserscanmikroskop, das vom Münchner Medizintechnikunternehmen VivaScope entwickelt wurde, fungiert wie ein Fenster in die Haut und zeigt zelluläre Mikrostrukturen. Es ermöglicht also eine Biopsie in Echtzeit und erspart vielen Patienten eine Gewebeentnahme. Von der Völkermarkter Wild Gruppe werden seit Kurzem dafür Komponenten gefertigt.