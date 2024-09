Die letzten Umfragen der Industriellenvereinigung spiegelten österreichweit, aber auch in Kärnten, ein eher düsteres Stimmungsbild bei den Industriebetrieben wider. Von Investitionsstopp und Mitarbeiterabbau war zuletzt bei vielen die Rede. Umso erfreulicher ist, wenn Unternehmen trotz der aktuellen Herausforderungen Erweiterungsprojekte vorantreiben. Flex Althofen ist eines davon. Der Auftragsfertiger hat die mit 3300 Quadratmeter größte seiner Produktionshallen umfassend saniert, die am 4. Oktober am Tag der offenen Tür der Industrie besichtigt werden kann. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro. Durch die Modernisierung kann der Produktionsprozess optimiert und flexibler auf Produktionsschwankungen reagiert werden.