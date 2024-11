Die dritte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für den Handel ist am Donnerstagabend laut Aussendung der Arbeitgeber ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Arbeitgeber bedauerten im Anschluss, dass ihr Vorschlag für eine Vereinbarung mit zweijähriger Laufzeit von den Arbeitnehmern abgelehnt worden sei.

Der Vorschlag der Arbeitgeber sieht für 2025 eine Erhöhung vor, die sich auf Berechnungen von unabhängigen Dritten stützt und die Benya-Formel heranzieht. Dabei ergibt sich laut Berechnungen des Instituts für Höhere Studien für 2025 eine KV-Erhöhung von 3,1 Prozent. Für 2026 ist dann ein Plus von 0,5 Prozent auf die rollierende Inflation vorgesehen, vorausgesetzt, dass diese 2 Prozent nicht übersteigt. „Dies entspricht dem langjährigen Abstand auf die rollierende Inflation“, erklärt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich. Zudem eröffne das neue Angebot die Chance, in einen sozialpartnerschaftlichen Diskurs zur Weiterentwicklung des Kollektivvertrags einzutreten – einem Reformprozess, dem sich beide Sozialpartner öffnen wollen.

Nächster Termin erst nach Weihnachten?

„Es ist schade, dass die Arbeitnehmer dieses Angebot nicht angenommen haben und auf einem höheren Abschluss beharren. Ein solcher würde die heimischen Handelsunternehmen in der derzeitigen Situation, die nach wie vor von sinkenden Umsätzen und steigenden Kosten geprägt ist, maßlos überfordern. Das kann angesichts der vielen Schließungen und Insolvenzen, die wir jetzt schon im Handel sehen, und dem damit verbundenen Verlust von Arbeitsplätzen, nicht im Sinne der Gewerkschaft sein“, so Trefelik abschließend.

Vor der heutigen Runde hatten die Arbeitgeber auf 3,1 Prozent nachgebessert, die Arbeitnehmer wiederum auf 4,3 Prozent nachgegeben. Gestartet war man Ende Oktober bei einem Angebot von 2,8 und einer Forderung von 4,8 Prozent. Verhandlungsbasis ist die rollierende Inflation von 3,8 Prozent.

Im Vorjahr gestalteten sich die KV-Verhandlungen für die mehr als 430.000 Handelsangestellten äußerst zäh und dauerten bis nach Weihnachten. Heuer gibt es noch keinen weiteren Verhandlungstermin, falls nicht doch noch am 14. November in der Wirtschaftskammer in Wien-Wieden ein Konsens im Vorfeld des Weihnachtsgeschäftes gefunden wird.